El gobierno nacional publicó un video que reivindica a Colón y habla de "barbarie" en pueblos originarios

Este 12 de octubre, conmemoramos la llegada de Cristóbal Colón a América como símbolo de progreso y civilización para la humanidad. pic.twitter.com/tnAT2jMiS1 — Casa Rosada (@CasaRosada) October 12, 2025

“Su liderazgo mantuvo firma la expedición frente al riesgo constante de naufragios. Al arribar, encontró pueblos enfrentados y costumbres que incluiría rituales sangrientos, señales de un mundo sumido en la barbarie”, plantea con referencia a las civilizaciones que habitaban el continente americano previo a la conquista.

Para el gobierno nacional, Cristóbal Colón sentó las bases del progreso en el "Nuevo Mundo"

Asimismo, en plena disputa por la "batalla cultural", el video continúa: “Estableció las primeras estructuras sociales y políticas fundadas en el derecho, la fe cristiana, los valores occidentales promoviendo el orden y sentando las bases del progreso en el Nuevo Mundo”.

“La civilización prevaleció sobre el salvajismo y el orden sobre el caos”, denuncia en otro pasaje del material audiovisual que dura poco más de un minuto y medio y que generó polémica en las redes sociales.

Para cerrar, la administración libertaria hace un llamado a defender "la civilización occidental" que "tanto costó construir" y apunta contra los sectores que abogan por el respeto a los pueblos originarios.

“En esta fecha no solo recordamos un hecho histórico, conmemoramos el inicio de algo mucho más grande que nosotros: la civilización occidental porque sin raíces no hay futuro. Hoy más que nunca honremos este legado que tanto costó construir”, concluye.