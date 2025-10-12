Inicio Política Gobierno Nacional
Plena batalla cultural

El gobierno nacional publicó un video que reivindica a Colón y habla de "barbarie" en pueblos originarios

Casa Rosada difundió una pieza audiovisual que atribuye a Colón un "proceso de civilización" y critica a los pueblos originarios en el Día del Respeto por la Diversidad Cultural

Por UNO
Pintura de Cristobal Colón.

El gobierno nacional conmemoró este domingo el Día del Respeto por la Diversidad Cultural con un video que reivindica la figura de Cristóbal Colón y critica a los pueblos originarios que habitaban el continente. La pieza audiovisual, difundida desde la cuenta de X de Casa Rosada, atribuye al navegante genovés haber dado inicio a "un proceso de civilización, orden y progreso".

“El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó a América dando inicio a una de las gestas más trascendentales de la historia: el comienzo de un proceso de civilización, orden y progreso que marcaría para siempre el inicio del continente”, sostiene la voz en off del material.

El relato continúa destacando el rol de Colón: "Supo enfrentar el caos desafiando la adversidad de tierras desconocidas tras una ardua y peligrosa travesía marítima. Navegó durante semanas enfrentando tormentas violentas, la incertidumbre de lo desconocido y el temor de sus propios hombres”.

“Su liderazgo mantuvo firma la expedición frente al riesgo constante de naufragios. Al arribar, encontró pueblos enfrentados y costumbres que incluiría rituales sangrientos, señales de un mundo sumido en la barbarie”, plantea con referencia a las civilizaciones que habitaban el continente americano previo a la conquista.

Para el gobierno nacional, Cristóbal Colón sentó las bases del progreso en el "Nuevo Mundo"

Asimismo, en plena disputa por la "batalla cultural", el video continúa: “Estableció las primeras estructuras sociales y políticas fundadas en el derecho, la fe cristiana, los valores occidentales promoviendo el orden y sentando las bases del progreso en el Nuevo Mundo”.

“La civilización prevaleció sobre el salvajismo y el orden sobre el caos”, denuncia en otro pasaje del material audiovisual que dura poco más de un minuto y medio y que generó polémica en las redes sociales.

Para cerrar, la administración libertaria hace un llamado a defender "la civilización occidental" que "tanto costó construir" y apunta contra los sectores que abogan por el respeto a los pueblos originarios.

“En esta fecha no solo recordamos un hecho histórico, conmemoramos el inicio de algo mucho más grande que nosotros: la civilización occidental porque sin raíces no hay futuro. Hoy más que nunca honremos este legado que tanto costó construir”, concluye.

