El fallo de la Cámara Nacional Electoral en favor de Diego Santilli generó enojo en la oposición

tuit malena galmarini

Los argumentos de Malena Galmarini

Maleba Galmarini, ex titular de Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA) planteó que la determinación de la CNE es un “pésimo antecedente para la justicia e igualdad de género”.

“Siempre perdemos a las mujeres”, sentenció con relación al desplazamiento de la ahora segunda candidata a diputada de LLA, Karen Reichardt.

La Cámara Nacional Electoral revocó este sábado una decisión del juez federal con competencia electoral en Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, que autorizaba el reemplazo de José Luis Espert por Reichardt en la lista de candidatos a diputados nacionales de LLA para los comicios del próximo 26 de octubre.

El tribunal fundamentó su decisión en la ley de paridad de género (27.412) y su decreto reglamentario, que exigen que los reemplazos se hagan con personas del mismo género que el reemplazado, en este caso, un varón. Por lo tanto, determinó que quien debe ocupar el lugar de Espert es Diego Santilli.

malena galmarini Malena Galmarini, de Fuerza Patria. Foto: X de Malena Galmarini

Diego Santilli, contento

El candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) Diego Santilli celebró la decisión de la Cámara Nacional Electoral (CNE), que lo habilitó a que encabece la boleta del espacio liberal en las elecciones del 26 de octubre.

“Lo tomé como algo correcto. Era lo que correspondía, pero tenía que tomar la decisión la justicia”, aseguró Santilli en declaraciones radiales.

En esa línea, el legislador se mostró pesimista respecto a la posible reimpresión de boletas para los comicios de medio término.

“No creo que las vayan a cambiar”, sostuvo con relación al cambio de la primera figura de la boleta violeta, que aún conserva la imagen de José Luis Espert, el dirigente liberal acusado de vínculos con el narcotráfico.