El Gobierno inauguró una línea de alta tensión que duplica la capacidad energética de Mendoza

linea de alta tension cruz de piedra energia mendoza (1).jpg El sistema energético duplicará su capacidad con la línea de alta tensión Cruz de Piedra.

La línea de alta tensión Cruz de piedra ya funciona plenamente

El gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, fueron los encargados de anunciar que ya funciona a pleno. Esta línea fue planificada hace más de cuatro décadas, pero por diversas razones no se concretaba.

"Para que haya crecimiento económico, para que reduzcamos la pobreza necesitamos ampliar la capacidad eléctrica. Para que haya nuevas empresas, nuevos emprendimientos, nuevas tareas, para ampliar las zonas urbanas y mejorar nuestro agro, necesitamos de energía", expresó el gobernador en conferencia de prensa.

"Esta obra está lejos del ciudadano, del asfalto, de la vivienda, pero a la vez está muy cerca si se lo ve con esa perspectiva", agregó.

Hasta su funcionamiento pleno, el sistema eléctrico provincial tenía instalados 1.600 megavatios de potencia total. Con este tendido se duplicará la capacidad, lo que dará mejor respuesta y operatividad frente a picos de demanda o fallas del sistema de generación en Mendoza y en provincias vecinas como San Juan.

Esto es porque Mendoza y San Juan se vinculan eléctricamente con el Sistema Nacional en dos puntos: Estación Transformadora (ET) Gran Mendoza y ET Río Diamante. En el primer punto, trascendental para esta obra, la conexión eléctrica se realiza a través de una doble terna de 220 KV, entre la ET Gran Mendoza y ET Cruz de Piedra.

"Esta obra evitará un colapso del sistema para la provincia de Mendoza, ya que cubre los picos de demanda en verano y en invierno", confiaron desde Casa de Gobierno. Además, la concreción de Cruz de Piedra permitirá instalar en un futuro dos nuevas ET en Mendoza Norte y en Valle de Uco, aportando mayor potencia al sistema.

Cuatro décadas de espera para esta obra de energía

La Línea de Alta Tensión Cruz de Piedra – Gran Mendoza comenzó a planificarse hace 40 años, cuando todavía existía Agua y Energía SE.

La Empresa Mendocina de Energía (EMESA), conjuntamente con el Fondo Fiduciario del Plan de Infraestructura Eléctrica de Alta Tensión, Zonas Aisladas y Zonas a Desarrollar (FOPIATZAD), a pedido del Gobierno de Mendoza, reflotó el proyecto para mejorar el transporte y la distribución ante la creciente demanda.

Esta obra implicó una inversión de U$S20 millones, que el Gobierno de la Provincia financió a través del FOPIATZAD.

Se construyó con 55 torres de acero cuya altura oscila entre los 45 y 55 m de alto y sistema de doble cadena en “v”, lo que baja la afectación a los propietarios de los terrenos por donde pasa la línea y reduce el ancho de la franja de afectación (servidumbre).

Los puntos clave de la obra

Respuesta a la demanda creciente del área durante picos de verano e invierno, ante insuficiencias de la generación local por baja hidroelectricidad o problemas en la Central Térmica Mendoza (CTM.) Actualmente el hecho de no contar con esta línea produce importantes cortes de luz.

Mayor seguridad, calidad y confiabilidad del sistema, capilarizando la red de Alta Tensión (AT), la cual se encontraba en riesgo de colapso hace tiempo.

Conformación de doble anillo en Cuyo, que aumenta el límite de intercambio con el S.A.D.I. y mejora la performance de la red: reduce pérdidas y optimiza la operación del Parque Generador de Mendoza.

Reducción del despacho de generación local y permite ser menos dependientes de la importación de energía.

Aumento de la potencia de cortocircuito del Sistema de Mendoza y drástica reducción de las caídas de tensión.

Tensión constante en anillo de 132 kV de Gran Mendoza y de la barra de la Estación Transformadora Luján de Cuyo.

Datos técnicos de la obra Cruz de piedra