El gobierno fijó los viáticos para autoridades de mesa y delegados judiciales para las elecciones

Elecciones Generales Nacionales 2023 apertura de comicios (6).jpeg En Mendoza se votará para elegir legisladores nacionales y provinciales el próximo 26 de octubre. Foto: Nicolás Ríos /Diario UNO

Cuánto cobrarán autoridades de mesa y delegados en estas elecciones

Los montos van de los $40.000 hasta los $120.000, dependiendo el rol para el que fue designado y si tuvo que realizar una capacitación previa.

Autoridades de mesa: $40.000.

$40.000. Autoridades de mesa con capacitación previa: $40.000 adicionales.

$40.000 adicionales. Delegados judiciales: $80.000.

$80.000. Delegados judiciales que presenten reportes e incidencias: $40.000 adicionales.

$40.000 adicionales. Delegados tecnológicos (verificación biométrica): $120.000.

La Justicia Nacional Electoral será la encargada de verificar el cumplimiento de funciones y remitir la nómina de beneficiarios al Correo Argentino.

Los pagos podrán realizarse por transferencia bancaria, billetera virtual, aplicación del Correo Argentino o en sus sedes físicas, y los beneficiarios tendrán 12 meses para cobrar los viáticos.

Los medios de pago por participar en las elecciones 2025

La medida también establece que todas esas personas puedan percibir ese dinero por transferencia bancaria o en billeteras virtuales propias. “La evolución en el uso de aplicaciones para dispositivos móviles vuelve imprescindible contemplar la puesta a disposición de una opción que permita a los ciudadanos ejercer su derecho a percibir los viáticos liquidados a su favor de forma electrónica, rápida y segura”, indica la Resolución.

De todas maneras, los ciudadanos incluidos en esta norma también podrán optar por el pago mediante la aplicación de Correo Argentino o en forma presencial en distintas sedes de esa misma entidad.