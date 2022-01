La reunión fue confirmada por la titular del Departamento de Inmunizaciones de la provincia Iris Aguilar al programa Hola Mendoza (Canal 7). Entre las resoluciones que se esperan, una de las más sensibles tiene que ver con el tipo de vacuna a aplicar. Aguilar dijo a Diario UNO que las posibilidades son sólo dos: Pfizer o Moderna.

El estrecho margen tiene que ver con que Astra Zeneca, Sputnik y Cansino no están aprobadas para su uso en menores de edad, con lo que puesta en práctica continuará direccionada sólo a mayores, como se viene haciendo desde hace más de un año en la Argentina.

“También se debatirá, en definitiva, si sí o si no, respecto a la vacuna”, había marcado la especialista, en referencia a la posibilidad de que se decida esperar y no otorgar dosis de refuerzo a personas en esas edades, algo que también sugiere una parte de la comunidad médica.

El tiempo, en el medio, es otro de los puntos que se pondrán sobre la mesa: “Los cuatro meses, en general, es el ideal mínimo. Cuando bajás el intervalo entre segunda dosis y refuerzos, la respuesta de anticuerpos es menor. Por supuesto que, antes que nada, hay que ver contexto epidemiológico y eso te puede hacer cambiar. Si creciera el número de fallecidos, por ejemplo”, manifestó Aguilar.

Sobre las edades, existe una gran posibilidad de que los primeros en ser alcanzados por la tercera inoculación sean los adolescentes: mayores de once o doce años. Aunque también podría darse que la habilitación sea simultánea para la misma franja de menores de 18 que vienen recibiendo primeras y segundas aplicaciones.

Hay enojo con los médicos que sólo recetan Pfizer

“Hay pediatras que les dicen a los padres que, si no les ponen Pfizer a sus hijos, no les pongan ninguna vacuna, y eso está realmente muy mal", remarcó la titular de inmunizaciones en la entrevista de Canal 7. "Esto no es una decisión individual, acá hay que respetar a la entidad que rige este aspecto que es la Anmat. No se puede hacer lo que están haciendo y nos hemos enterado de algunos casos”.

“Si tenemos una vacuna segura, eficaz, con cientos de miles de aplicaciones en Argentina, y millones en el mundo, que es Sinopharm, no podemos desoír eso. No hay Pfizer pediátrica en Argentina, por favor, no hagamos que haya niños menores de once años que, a esta altura de la evolución de la pandemia, dejen de estar vacunados esperando por una determinada marca”, lanzó, visiblemente molesta.

iris-aguilar-1068x600.jpg Iris Aguilar, directora de Inmunizaciones de la provincia.

A fines de año, cabe recordar, la Sociedad Argentina de Pediatría debió emitir un comunicado para despejar dudas y alentar que los padres llevasen a sus hijos de entre 3 y 11 años a inmunizarse contra el Covid, teniendo que ratificar que Sinopharm es un fármaco seguro y probado para proteger a los chicos ante la enfermedad.

El paso de pandemia a endemia y los antivacunas

Iris Aguilar también brindó su mirada acerca del futuro cercano que tendrá el Covid –19 y cómo puede ser su evolución en los próximos meses, mientras suben los casos y las muertes por la tercera ola, pero en otros países empiezan a dejarse atrás algunas medidas básicas y se piensa en dejar de contabilizar los casos (Inglaterra abandona uso de barbijos y en España estudian nuevas formas de monitoreo, por ejemplo).

En este contexto, se habla cada vez más del paso de pandemia a endemia, pero "¿qué es una endemia?", le preguntaron, antes que nada. “Es cuando la enfermedad pasa a ser natural entre nosotros, con eventuales picos y brotes cada un determinado tiempo. Pero eso hace que, por ejemplo, no hablemos todos los días del número de casos y de muertos”.

“Sabemos que en algún momento va a ser endemia, pero no sabemos cuándo. Casi todas las pandemias se agotan en dos años, como máximo”, acotó sobre el final, para tranquilidad de muchos.

Además, Aguilar hizo una diferenciación de dos grupos que tienen reparos ante la inmunización en la Argentina. Dijo que están los antivacunas y que también están los que tienen miedos y dudas, pero que no apuntan directamente contra la inmunización. A estos últimos, llamó a ayudarlos con más datos acerca de los peligros de estar desprotegidos ante el virus.

“Por suerte acá no hay núcleos antivacunas tan fuertes como en Europa o en países de América del Norte. Canadá, por ejemplo, que no pudo aprovechar tener un de las mejores dotaciones en cantidad de dosis del mundo. Pero no es el único aspecto a mirar. Observemos lo que pasa en África, que no tienen, prácticamente, dosis. En un mundo interconectado y sumamente globalizado, que haya sectores del planeta que no tengan vacunas disponibles, va a seguir siendo un problema”, alertó.