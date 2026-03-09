El Gobierno cerró paritarias con Vialidad y Funcionarios Judiciales: 7% en marzo y 3% en mayo

El Gobierno cerró este lunes acuerdos paritarios con 2 gremios: el de Funcionarios Judiciales y el de los trabajadores de la Dirección Provincial de Vialidad. Empleados Judiciales, en tanto, llevará la propuesta a sus bases antes de dar una respuesta definitiva, mientras que el SUTE ya había aceptado la semana pasada.
La oferta del Ejecutivo para el primer semestre de 2026 consistió en un aumento de 7% para marzo y de 3% para mayo, ambos incrementos no acumulativos y calculados sobre la base salarial fija de diciembre de 2025. Además, quedó pactada una nueva reunión paritaria para fines de junio.
"El acuerdo consiste en un incremento del 7% para marzo y 3% para mayo y una nueva reunión paritaria a fines de junio. También nos reunimos con los representantes de los empleados judiciales, quienes recibieron la propuesta y la van a someter a votación de la asamblea de sus representados", explicó Mariana Lima, directora provincial de Recursos Humanos.
El SUTE ya había aceptado la misma propuesta salarial
El SUTE, el gremio que representa a los trabajadores de la Educación, decidió aceptar la propuesta de aumento del Gobierno la semana pasada y los docentes y celadores recibirán 7% en marzo y 3% en mayo.
El secretario general del gremio, Gustavo Correa, avaló la oferta que llevó el Gobierno a la mesa de paritarias, luego de que de los 18 departamentos 13 la aprobaran y 5 rechazaran.
AMPROS rechazó la propuesta
La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPROS) rechazó la semana pasada la propuesta de aumento salarial del Gobierno de 7% en marzo y 3% en mayo.
La negativa fue votada en la puerta de la Subsecretaría de Trabajo, donde los delegados de toda la provincia decidieron por unanimidad rechazar la oferta debido a que el aumento "sería de apenas $17.000, cifra que no alcanza para comprar un kilo de carne para los profesionales que estudiaron y se capacitaron durante 15 años y hoy cuidan nada más y nada menos que la vida de los mendocinos".
Una vez rechazada la propuesta, AMPROS aseguró que habrá reuniones entre la comisión ejecutiva y los delegados con el resto de los gremios estatales mendocinos para delinear los pasos a seguir en la lucha por "sueldos y condiciones de trabajo dignas".