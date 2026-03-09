El Gobierno cerró paritarias con Vialidad y Funcionarios Judiciales: 7% en marzo y 3% en mayo

reunion paritaria vialidad provincial La reunión paritaria del gremio de los trabajadores de la Dirección Provincial de Vialidad.

El SUTE ya había aceptado la misma propuesta salarial

El SUTE, el gremio que representa a los trabajadores de la Educación, decidió aceptar la propuesta de aumento del Gobierno la semana pasada y los docentes y celadores recibirán 7% en marzo y 3% en mayo.

El secretario general del gremio, Gustavo Correa, avaló la oferta que llevó el Gobierno a la mesa de paritarias, luego de que de los 18 departamentos 13 la aprobaran y 5 rechazaran.

sute docentes paritarias El SUTE aceptó la mejora salarial del Gobierno.

AMPROS rechazó la propuesta

La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPROS) rechazó la semana pasada la propuesta de aumento salarial del Gobierno de 7% en marzo y 3% en mayo.

La negativa fue votada en la puerta de la Subsecretaría de Trabajo, donde los delegados de toda la provincia decidieron por unanimidad rechazar la oferta debido a que el aumento "sería de apenas $17.000, cifra que no alcanza para comprar un kilo de carne para los profesionales que estudiaron y se capacitaron durante 15 años y hoy cuidan nada más y nada menos que la vida de los mendocinos".

Una vez rechazada la propuesta, AMPROS aseguró que habrá reuniones entre la comisión ejecutiva y los delegados con el resto de los gremios estatales mendocinos para delinear los pasos a seguir en la lucha por "sueldos y condiciones de trabajo dignas".