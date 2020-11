"Voy a saludar a Suarez y vamos a hablar de temas que no son comunes, como es el programa de desarrollo armónico de la Argentina, porque las provincias históricamente no fueron beneficiadas con el desarrollo y queremos propiciar todos juntos una ley de promoción y desarrollo, no promoción industrial como por ahí se cree, es de desarrollo y promoción fiscal, cuanto más lejos esté del centro urbano, más beneficiada tiene que ser la provincia, en cuanto a servicios y en las políticas fiscales", contó apenas aterrizó en Mendoza, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela a Diario UNO.