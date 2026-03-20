El fiscal Santiago Garay renunció a su cargo tras años de investigar casos emblemáticos

A través del Decreto 430 se da por definitiva la renuncia de Garay que se hace efectiva desde el 1 de abril en la Fiscalía de Instrucción Nº 38 de la Unidad Fiscal de Delitos contra el Medio Ambiente, Delitos contra Animales y Delitos no especializados de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Mendoza; de la que hacía un año y unos meses había sido asignado tras una restructuración del Procurador Alejandro Gullé.

Garay tuvo un papel central en la modificación del Código Procesal Penal de Mendoza para la incorporación de la evidencia digital, luego de presentar un proyecto de su autoría que permitiera avanzar en el esclarecimiento de este tipo de delitos y fundamentalmente, aquellos que permitían esclarecer casos de abusos sexuales infantiles.