Tras una larga trayectoria, el fiscal Santiago Maximiliano Garay renunció a su cargo el Ministerio Público Fiscal de Mendoza y este viernes se conoció que su dimisión fue aceptada por el gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad, Mercedes Rus. La novedad se publicó en el Boletín Oficial marcando el fin de la carrera en la investigación penal y ahora en el fuero de los delitos de ambiente de un funcionario, quien tuvo a cargo casos resonantes, como el triple crimen del Barrio Trapiche en 2016 y la causa contra el ex intendente Sergio Salgado por malversación de fondos.
El fiscal Santiago Garay renunció a su cargo tras años de investigar casos emblemáticos
La dimisión del fiscal Garay fue aceptada por el gobernador Alfredo Cornejo y se formaliza este viernes en la publicación del Boletín Oficial
A través del Decreto 430 se da por definitiva la renuncia de Garay que se hace efectiva desde el 1 de abril en la Fiscalía de Instrucción Nº 38 de la Unidad Fiscal de Delitos contra el Medio Ambiente, Delitos contra Animales y Delitos no especializados de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Mendoza; de la que hacía un año y unos meses había sido asignado tras una restructuración del Procurador Alejandro Gullé.
Garay tuvo un papel central en la modificación del Código Procesal Penal de Mendoza para la incorporación de la evidencia digital, luego de presentar un proyecto de su autoría que permitiera avanzar en el esclarecimiento de este tipo de delitos y fundamentalmente, aquellos que permitían esclarecer casos de abusos sexuales infantiles.
Casos resonantes a cargo del fiscal Santiago Garay
El fiscal Santiago Garay tuvo a su cargo casos resonantes como el triple crimen del barrio Trapiche que conmocionó a la sociedad de Mendoza y tuvo un profundo impacto a nivel nacional.
La Masacre del barrio Trapiche, así se titulaba por aquellos años, fue el crimen perpetrado por Daniel Zalazar quien terminó con la vida de su pareja Claudia Arias, la tía de esta, Marta Susana Ortíz (45) y su abuela Silda Vicenta Díaz (90).
Garay fue renombrado en la prensa nacional por emitir una orden de captura con el ex intendente de Santa Rosa, Sergio Salgado, por la emisión de 200 cheques sin fondo, en una de las investigaciones en su contra, en este caso, por la malversación de fondos públicos.