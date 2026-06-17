El financiamiento del Banco Mundial significará para Argentina un ahorro significativo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2067332601376117097&partner=&hide_thread=false Junto con @JoseLuisDazaAR, @FedericoFuriase y Daniel Pierini, mantuvimos un excelente encuentro con la vicepresidente del @BancoMundial, Susana Cordeiro Guerra y equipo, en el que conversamos sobre la garantía para el refinanciamiento de 2.000 millones de dólares para Argentina… pic.twitter.com/e56Av3EHlm — totocaputo (@LuisCaputoAR) June 17, 2026

Luis Caputo con el Banco Mundial

Previo al encuentro con el mandatario libertario, las autoridades del organismo internacional estuvieron en el Palacio de Hacienda para analizar el paquete de asistencia junto con Caputo, José Luis Daza, viceministro, y y Federico Furiase, secretario de Finanzas.

El jefe de la cartera expresó sobre el cónclave desde X: "Conversamos sobre la garantía para el refinanciamiento de 2.000 millones de dólares para Argentina anunciado por el organismo. La tasa de interés será sustancialmente más baja que la tasa actual del mercado, lo que representa un ahorro muy significativo para todos los argentinos. Quiero agradecer especialmente al presidente del Banco Mundial, Ajay Banga por su apoyo".

Por otra parte, tras la confirmación del Banco Mundial, el Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una garantía por US$550 millones para Argentina.

Se trata de un nuevo apoyo financiero para el país, el cual irá destinado a “fortalecer la seguridad y la justicia” de Argentina y servirá para afrontar el próximo pago de deuda por U$S4.300 millones en julio.

Es la primera otorgada al país para apoyar este tipo de reformas. “Permitirá al país movilizar U%S1.200 millones con financiamiento privado, contribuyendo a mejorar el acceso a los mercados internacionales de capital, en línea con los objetivos del plan de sostenibilidad fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, señaló el BID en su comunicado.

El organismo multilateral había expresado su intención de apoyar al país durante abril, cuando Luis Caputo se reunió con el titular del BID, Ilan Goldfajn, en medio de su gira por Washington.

“La aprobación de esta garantía, la primera otorgada por el BID a la Argentina, es una muestra concreta de la confianza en el programa económico y en las reformas impulsadas por el presidente Javier Milei”, dijo el titular del Palacio de Hacienda.

bid El BID otorgó un nuevo apoyo financiero a la Argentina. Foto: BID

Nuevo apoyo financiero

Este es el segundo respaldo que consigue el gobierno. El martes, el Banco Mundial confirmó un paquete por U$S2.000 millones que irá destinado a apoyar la agenda de reformas del Ejecutivo y restablecer su acceso a los mercados internacionales de capital.

Junto al del BID, la administración central se garantiza los fondos necesarios para hacer frente al pago de deuda.

“El despliegue de estos avales internacionales le permite al equipo económico garantizar el cumplimiento de sus obligaciones financieras y mitigar los riesgos de refinanciación, transformando de manera positiva las condiciones crediticias de cara al próximo ciclo electoral”, explicó Eric Ritondale, economista jefe de PUENTE.