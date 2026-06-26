El empresario Juan José Retamero integró la comitiva que se reunió con Javier Milei en Madrid

Juan José Retamero, uno de los empresarios españoles que mantuvo un encuentro con el presidente Javier Milei en Madrid. Foto: Diario UNO / Axel Lloret

Qué es Aisa Group: expansión y la filosofía del "capital paciente"

Con sede central en Canadá y presencia operativa en cinco continentes, Aisa Group se ha consolidado como un actor clave en la economía global. El grupo de la familia Retamero basa su estrategia en el "capital paciente", priorizando el desarrollo sostenible y la reinversión continua a largo plazo por encima de los resultados trimestrales.

La historia comenzó en los 2000 con un movimiento pionero: la introducción y exportación de millones de botellas de vino de Castilla-La Mancha hacia el mercado chino.

Para 2016, el grupo aprovechó las ventajas del tratado Mercosur-India para exportar aceite de soja argentino hacia el mercado indio, un nicho subexplotado.

Entre 2016 y 2022 afianzó su dominio agrícola y vitivinícola, gestionando más del 30% de las importaciones de vino en Europa central (como la República Checa), exportando más de 100 millones de litros a China y enviando 7.000 toneladas anuales de mosto a Norteamérica.

A partir de 2022, sumó la distribución global de carne, pesca, granos y aceites vegetales. Hoy exporta a más de 50 países y opera mediante siete sedes estratégicas: Canadá (Holding), Argentina (Operaciones), España (Orígenes), y hubs comerciales en EE.UU., Reino Unido, India y China.

El presidente Javier Milei, junto al canciller Pablo Quirno y al embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia, formaron parte de una reunión con importantes empresarios e inversores españoles. Foto: Oficina de la Presidencia

Inversiones estratégicas en Argentina

La transformación reciente del grupo en el país se destaca por fuertes inyecciones de capital propio en cuatro áreas fundamentales:

Minería : en 2023, adquirió el 100% de Minas Argentinas S.A., operadora de la mina de oro y plata Gualcamayo en San Juan. Con una inversión proyectada de USD 665 millones bajo el régimen RIGI, impulsan el proyecto "Carbonatos Profundos", que extenderá la vida de la mina por al menos 30 años y generará más de 700 empleos.

: en 2023, adquirió el 100% de Minas Argentinas S.A., operadora de la mina de oro y plata Gualcamayo en San Juan. Con una inversión proyectada de USD 665 millones bajo el régimen RIGI, impulsan el proyecto "Carbonatos Profundos", que extenderá la vida de la mina por al menos 30 años y generará más de 700 empleos. Energías renovables : a través de Calicanto Solar, construyen un parque fotovoltaico de 51 MWp en San Luis con una inversión de USD 36,9 millones. El proyecto ya se encuentra cerca del 50% de su ejecución y abastecerá a más de 80.000 hogares, reduciendo la huella de carbono de la propia firma.

: a través de Calicanto Solar, construyen un parque fotovoltaico de 51 MWp en San Luis con una inversión de USD 36,9 millones. El proyecto ya se encuentra cerca del 50% de su ejecución y abastecerá a más de 80.000 hogares, reduciendo la huella de carbono de la propia firma. Sector pesquero : en enero de 2025, concretaron la compra de la histórica firma hispano-argentina Cabo Vírgenes, especializada en langostino rojo patagónico (con capacidad de exportar más de 10.000 toneladas anuales). La empresa ya modernizó su flota con el reacondicionamiento del buque factoría Mar Esmeralda y la incorporación del tangonero Kaleu Kaleu.

: en enero de 2025, concretaron la compra de la histórica firma hispano-argentina Cabo Vírgenes, especializada en langostino rojo patagónico (con capacidad de exportar más de 10.000 toneladas anuales). La empresa ya modernizó su flota con el reacondicionamiento del buque factoría Mar Esmeralda y la incorporación del tangonero Kaleu Kaleu. Desarrollo inmobiliario: mediante Chelsea Real Estate, transforman el histórico predio de 6 hectáreas de la ex-Cinzano en el centro de San Juan. Este desarrollo urbano integrará más de 140 viviendas premium, hotelería, área comercial y el primer Hub de Servicios Mineros de la provincia.

El mano a mano con Milei

Con su participación en este encuentro con Javier Milei, Retamero se afirma como un actor de peso en el empresariado argentino, manteniendo un canal de diálogo abierto con los equipos técnicos del Gobierno nacional para el diseño y la atracción de inversiones estratégicas.

Según informó la Oficina de Presidencia de la Nación, del cónclave también participaron ejecutivos y directores de compañías de la talla de Ferrovial, Naturgy, Acciona, Grupo Meliá, Prosegur, Urbaser, ProEduca/UNIR, Hutchison Ports BEST, Platinum Equity, Fever, Emergent Cold LatAM, Bemberg Capital, Xtellus Capital Partners y PTP Group.