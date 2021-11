El cristinismo de Anabel y el macrismo de Cornejo

Así fue parte del cruce por este tema:

Cornejo: "Si hay que ponerse de acuerdo con alguien no es con vos, es con Cristina, que es la que manda. Vos hacés lo que quiere Cristina".

Fernández Sagasti: "No me subestimes".

Cornejo: "Vos seguís a pies juntillas lo que te dice Cristina".

Fernández Sagasti: "Tengo 37 años, no me subestimes. Tengo mis convicciones e ideas. Y aunque nos quieran enterrar como dijo Rodolfo Suarez en una entrevista en Mdz, vamos a seguir peleando por los laburantes".

Cornejo: "Eso es sarasa. Es difícil el diálogo con Cristina que ejerce un liderazgo que atrasa. El Frente de Todos es un cachivache. Ahí lo tienen a Juan Grabois que no cree en el derecho de propiedad".

Fernández Sagasti: "Hablá de tu partido. Ustedes son una cachivache. Nosotros convocamos a un acuerdo para resolver entre todos y con sensatez los problemas de la Argentina. Pero claramente vos no sentarías a esa mesa de diálogo"

En otro tramo del debate fue la presidenta del PJ la que tomó la iniciativa relacionada con las jefaturas políticas y lo que sigue es una síntesis de ese momento.

Fernández Sagasti: "No te pongas nervioso, no empecés a gritar. Podés escuchar. Durante tu gobierno Mauricio Macri le dio a Mendoza 24 millones de dólares y en lo que va de gestión de Albero Fernández Mendoza ya recibió 31 millones de dólares. Eso que hablás de discriminación es un acting electoral. Cuando fuiste gobernador fuiste el más porteño de los gobernadores. Macri nos sacó el fondo de la soja y vos te quedaste calladito, sumiso, no dijiste nada y tampoco lo hiciste cuando Macri les sacó plata a los mendocinos para darle más a Ciudad de Buenos Aires".

Cornejo: "Estás mintiendo. El único gobierno, del '83 a la fecha que le sacó 1.023 millones de dólares a la Nación fue el mío. Dijiste que el Gobierno más porteño fue el mío y después no te la aguantás. Está sagresiva, estás hablando perdida por perdida".

Fernández Sagasti: "Se defiende a Mendoza cuando se gobierna, cuando se va a trabajar en el Congreso, cuando se presentan leyes. Has faltado a 40 votaciones. Tenés mucho cinismo y falta de humildad. Estás acostumbrado a que no te discutan".

Cornejo: "Yo me paré de igual a igual con Macri. Yo me la aguanto. Vos no te la aguantás a Cristina y sos una mujer muy poderosa. No te victimices"

Fernández Sagasti: "No digas sarasa. Y no te tengo miedo".