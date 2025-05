El contraataque de COVIAR, la línea directa con Nación y el futuro del proyecto de ley que movió el avispero

vino bodegas.jpg El tema COVIAR tiene en vilo al sector vitivinícola

Para eso, mantienen charlas directas no sólo con los legisladores nacionales que son los que, en definitiva, tendrán que tratar el proyecto en las comisiones del Congreso (fue a Presupuesto y Agricultura en Diputados), sino también con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, el INV y el Gobierno de Mendoza.

En tanto que, el Observatorio Vitivinícola Argentino emitió un informe con números y el alcance de los objetivos propuestos en el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI), desde 2004.

Industria del vino vs. industria vitivinícola, el planteo de COVIAR

Daniel Rada, desde el Observatorio Vitivinícola Argentino, plantea que el cuestionamiento a la COVIAR no es más que una nueva expresión de la lucha entre la industria del vino y la industria vitivinícola. De los grandes bodegueros vs. los productores, los exportadores de vino a granel y los concentradores de jugo, entre otros.

De ahí que no toma como válido para juzgar el funcionamiento de la COVIAR el argumento de la baja de ventas en el mercado interno y externo. “La COVIAR no compra, no elabora y no vende. Esas son estrategias empresarias, decisiones de privados. ¿Por qué la Cámara de Bodegas que representa el 90% de las exportaciones y el 70% del mercado interno mira hacia afuera y culpa a terceros por no vender más vino? Y más si uno de sus asesores recomendó ‘vender menos pero a mayor precio’”, dice en el informe.

“El valor y volumen de las ventas son el resultado de las estrategias de las firmas individuales y no de una entidad ejecutora de un Plan Estratégico. El PEVI lo que buscó fue que la industria vitivinícola se posicione entre las más destacadas del mundo y eso lo ha conseguido”, se arrogan desde la COVIAR.

El alcance de ventas por U$S2.000 millones, que también figura como “visión” en el PEVI y que no se logró, dicen que no fue más que “algo aspiracional, una declaración ambiciosa; no un objetivo”.

Pero más allá de esa discusión semántica, la COVIAR mostró que al 2020, los vinos argentinos lograron posicionarse en mercados internacionales, en particular los del hemisferio norte: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Países Bajos.

coviar cuadro exportaciones norte.jpg Cuadro 1 de la COVIAR : Exportaciones de los principales países exportadores (En millones de Hl.). Comparativo: 2004 - 2020

Y además, dicen desde el Observatorio en el informe: “En el periodo 2004 -2020 el precio del vino fraccionado argentino creció 92%, sólo superado por Australia (+263%)”.

exportacion vino en precio.jpg Cuadro 4 de la COVIAR : Precios promedio de exportación de Vino Fraccionado. (En U$S/Litro). Comparativo: 2004 - 2020

La COVIAR refiere que también cumplió al colaborar para que los vinos argentinos se desarrollen en el mercado latinoamericano “logrando resultados particularmente en Brasil, México, Colombia, Perú y Ecuador”.

exportaciones vino latinoamerica.jpg Cuadro 6 de COVIAR : Exportaciones de Argentina a los principales países Latinoamérica (En millones de Litros). Comparativo: 2004 - 2020

Y que logró reimpulsar el mercado argentino de vinos a pesar de que el consumo se fue deteriorando -cayó 15% del 2004 al 2020-. Ese “reimpulso”, COVIAR lo ve en la calidad del producto, que creció junto a una estrategia más orientada al valor que al volumen: “La botella sustituyó al vino en cartón y damajuana. Esto también afectó a la cantidad consumida en el mercado doméstico (productos de mayor precio)”.

Otro punto que la COVIAR considera cumplido es que se mantuvo estable la cantidad de superficie cultivada de Argentina, a diferencia de la baja que sufrieron países europeos como Francia, Italia y España.

cultivos de vid vino coviar.jpg Cuadro 11 de la COVIAR : Evolución de la superficie cultivada por países (En miles de hectáreas). Comparativo: 2004 - 2020

Las charlas con Nación: ¿la motosierra de Sturzenegger puede tocar la COVIAR con un DNU?

El diálogo está abierto y es en línea directa con el Ministerio de Economía, particularmente con la Secretaría de Agricultura.

Lo que llegó a la COVIAR es que no medió consulta por parte del diputado nacional Damián Arabia para la presentación del proyecto que busca la derogación de la ley que creó la corporación, su plan de actuación y el establecimiento de la contribución obligatoria para su funcionamiento.

Y que no está en los planes del gobierno nacional meterse en el tema. Es decir, ni impulsar la eliminación de la COVIAR, ni defenderla.

“No habrá un DNU del Ministerio de Desregulación para acabar con la COVIAR desde Nación. Están enfocados estrictamente en lo público y dicen que este es un conflicto entre privados. Lo que sí están mirando es el INV”, contaron a Diario UNO.

Eso los tranquiliza. Aunque la guerra política por la gobernanza del sector los irrita.

Alfredo Cornejo tampoco quiere quedar en el medio del tironeo, pero su ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, ya tiró sobre la mesa que podría ser un buen momento para rever la ley y los objetivos de la COVIAR, y modificar, especialmente, la obligatoriedad del aporte.

“Sin aporte obligatorio no hay COVIAR”, insisten de este lado de la mesa y retrucan: “El modelo funciona, sólo hay un sector que, porque no se hace lo que él quiere, se va. El asunto no es de plata, es político. Una parte pretende liderar la vitivinicultura, que es mucho más que la industria del vino, que gana en riqueza, pero no en gente".

Y se preguntan: "¿Quién va a hacer el estudio de mercado para todos si no es una corporación como la COVIAR? Las empresas grandes la ven como una amenaza porque la información es poder". Y, según dicen, esta llega a grandes y chicos por igual gracias a su accionar a través del Observatorio.

El futuro del proyecto anti-COVIAR

El proyecto fue girado a dos comisiones, Agricultura y Presupuesto. En la primera, no hay mendocinos, y en la segunda, están Facundo Correa Llano y Lisandro Nieri.

“Estamos en comunicación permanente”, dijeron desde COVIAR.

Ese diálogo, no solo con legisladores, sino también con Nación, le permitió inferir a Carlos Fiochetta, gerente general de COVIAR que “evidentemente el Congreso está con otros puntos en agenda y se vienen elecciones en otras provincias. Creemos que, en cuanto a prioridades, un proyecto de ley como éste, de un solo renglón, no sería prioridad cuando la Argentina tiene otro tipo de desafíos por afrontar”.

Así planteado el escenario, los esfuerzos de COVIAR se enfocan, por un lado en la guerra política con Bodegas de Argentina por el control de la industria; en la demostración –o no- de que es la entidad es necesaria y funciona y en defender en la Justicia la honorabilidad de sus miembros, hoy, acusados de falta de transparencia en el manejo de los fondos.