Macri dijo que los dichos de Milei sobre la votación de Ficha Limpia "son una alucinación seria"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/mauriciomacri/status/1922010313668395197&partner=&hide_thread=false Javier, tus declaraciones sobre la votación de Ficha Limpia son realmente una alucinación seria. No puedo creer lo poco que me conocés. La desilusión que tengo es infinita https://t.co/iR3szxwz3A — Mauricio Macri (@mauriciomacri) May 12, 2025

"Señor presidente, Ficha Limpia no era un proyecto suyo, tampoco era un proyecto mío, aunque lo presenté por primera vez en 2016 y lo haya representado ininterrumpidamente desde entonces", señaló la actual candidata a la Legislatura porteña.

Además, aseguró que un pacto entre Macri y Cristina "es lo menos creíble que los argentinos escuchamos en años" y que "no lo creen los kirchneristas, no lo creen los macristas, y no lo cree ningún argentino".

"La Ficha Limpia era y es un proyecto ciudadano respaldado por una mayoría social que hoy se siente frustrada y decepcionada. Lo que sí era suyo era la responsabilidad de que saliera la ley. Y no salió. Yo le creí. Muchos le creímos. Pero todavía hay algo peor que mentir: creerse las propias mentiras". completó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/slospennato/status/1922003294848790704&partner=&hide_thread=false Es con la verdad. pic.twitter.com/5vWJqZC857 — Silvia Lospennato (@slospennato) May 12, 2025

Milei aseguró la existencia de un pacto entre Cristina y Macri para ensuciarlo

El presidente Javier Milei negó que el gobernador de Misiones, Carlos Rovira, lo llamara para cambiar los votos de los dos senadores misioneros durante la sesión para aprobar el proyecto de Ficha Limpia y apuntó contra el macrismo y el periodismo.

"Para mí, hicieron un acuerdo entre (Mauricio) Macri y Cristina (Kirchner) para ir en mi contra. No estaban los votos, (lo de Rovira) es una burda mentira. Los periodistas son una máquina de mentir. ¿Voltearon Ficha Limpia? Está bien... Yo voy a volver a la carga", afirmó el libertario.

Entrevista Javier Milei - Mariana Brey.jpg Javier Milei entrevistado por Mariana Brey. Ficha Limpia en el centro del escándalo.

Por último, apuntó contra Lospennato y explicó: "Tomé el proyecto lleno de errores de Lospennato y lo corregí. El proyecto que fue al Senado es mío. Yo le puse el cuerpo".

"El problema son los chorros del kirchnerismo, son los 35 que votaron esto. Cada vez que tranzaban Juntos por el Cambio con los kirchneristas me echaban la culpa a mí", sentenció sobre el proyecto de ley que pretendía vetar de cargos electorales a los corruptos y que estuvo a un sólo voto de obtener la mayoría absoluta para que sea aprobado.

Guillermo Francos aseguró que le "sorprendió" el rechazo del Senado a Ficha Limpia

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, negó un llamado tanto de él como del presidente hacia Rovira para que los senadores de Misiones voten contra el proyecto y aseguró, además, que el rechazo del Senado le "sorprendió".

"Fuimos al recinto pensando que teníamos 38 senadores que acompañaban el proyecto y nos sorprendimos con la votación por el voto de los dos senadores misioneros, que nosotros computábamos como apoyando", advirtió Francos en declaraciones radiales.

Guillermo Francos-criptomoneda.jpg El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó que el presidente Milei no conoce ni tiene contacto con el ex gobernador de Misiones, Carlos Rovira.

Y añadió: "Aclaramos que el presidente jamás ha hablado con Rovira, de hecho, no tiene su teléfono".

También aseveró que Milei "prácticamente no lo conoce" y solamente "se lo cruzó una vez antes de la campaña presidencial en Misiones, pero no tiene relación con él ni la tuvo".

"A la mayoría de los argentinos nos molesta que Cristina Kirchner, con todos los problemas judiciales que tiene, pueda presentarse a una elección y que si no se presenta pueda plantearse como proscripta. Yo creo que si se presenta le va a ir mal y va a quedar descalificada por el pueblo", concluyó en declaraciones radiales.