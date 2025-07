El procedimiento se llevará a cabo durante la feria judicial por la necesidad de cubrir la vacante en la Fiscalía de Instrucción y Penal de Menores en Malargüe, que se creó en 2017.

La decisión unánime de los integrantes del Consejo de la Magistratura se conoció el mismo día que la vicegobernadora Hebe Casado ratificó la aceptación de la renuncia de la ex fiscal, confirmando un acto que ya había adelantado el gobernador Alfredo Cornejo.

Alfredo Cornejo Andrea Lorente.jpg

Cómo Cornejo estaba en una gira en Brasil, buscando acuerdos para la expansión de Potasio Río Colorado, la aceptación de la renuncia lleva la firma de Casado y de la ministra Mercedes Rus.

El Gobierno busca un rápido reemplazo de la fiscal de Malargüe

El subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino aclaró este miércoles que la ex magistrada renunciante dejó su cargo y no podrá gozar de los beneficios, como por ejemplo el 82% de Movilidad jubilatoria porque no cumplía con la edad para acogerse al sistema previsional.

A partir de ahora, Lorente deberá cumplimentar sus años de aporte como cualquier otro trabajador, sin este régimen especial para los magistrados.

D'Agostino reconoció que el Gobierno aceptó la renuncia de la fiscal de Malargüe para agilizar el proceso de cambio en esta jurisdicción.

"El Gobierno aceptó rápidamente la renuncia de la Dra. Lorente por dos motivos: uno, tiene que ver con el tenor de la dimisión de la magistrada que presentó su renuncia indeclinable, reconociendo que, por razones personales y de salud, no estaba a la altura de tan alta responsabilidad", explicó el titular de Justicia y recalcó: "aceptar su renuncia no implica que ella pueda acogerse al régimen especial de jubilación de los magistrados".

Asamblea Legislativa 2025 Alejandro Gullé Alejandro Gullé, Procurador de la Corte, apuntó contra el desempeño de la fiscal Andrea Lorente. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

El objetivo para el Gobierno es que se agilice el proceso de llamado a concurso para cubrir la vacante en Malargüe.

"Esta decisión política del gobernador de aceptarle la renuncia permite que rápidamente pueda convocarse, en el ámbito del Consejo de la Magistratura, al concurso para cubrirlo con el fin de que no se vea afectado el servicio de justicia del departamento de Malargüe", señaló en declaraciones a UNO.

El proceso del Jury habría demandado varios años y dilatado la designación de un nuevo representante del Ministerio Público Fiscal.

"Ella reconoció no haber podido cumplir con su tarea. La aceptación de la renuncia no implica que pueda jubilarse como magistrada y permite rápidamente iniciar el proceso constitucional para cubrir ese cargo. Hoy se le notificó la aceptación de su renuncia, se publicó en el Boletín Oficial y hoy mismo (por el miércoles) se convocó el concurso", sentenció.