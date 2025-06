Hasta allí llegó Arturo (75), un jubilado que vive en Puente de Hierro (Guaymallén) y que siempre acompaña en estas concentraciones por la realidad que le toca vivir después de haber trabajado toda su vida en la Secretaría de Agricultura Familiar.

"Vengo por mi situación y hoy por Cristina. Cristina, cómo nosotros es una víctima del sistema. Estamos siendo víctimas de los aumentos permanentes, de la falta de mejora en los salarios y ni hablar de las jubilaciones. A mí me ayudan mis hijos, si no no podría llegar a fin de mes", admitió mientras caminaba por el perímetro de la plaza, ayudado con un bastón.

Arturo, jubilado en la marcha en la Plaza San Martín.jfif Arturo fue uno de los jubilados que marchó este miércoles y reclamó por la libertad de Cristina Kirchner.

"Esto me hace acordar a la dictadura militar, pero también al gobierno de Fernando de la Rúa. Es un gobierno muy violento y que está muy alejado de lo que le pasa a los argentinos".

En medio de las consignas que llevaban algunos sindicatos, una familia entera sobresalía por su juventud. Una pareja de unos 30 años y otros integrantes que no llegaban a los 40 años, se habían colocado muy cerca del acto, en donde se esperaba la palabra de los oradores.

"Hoy cerré mi comercio para estar acá con mi esposa y mi bebé. Vengo porque es muy grave lo que estamos viviendo. Esperábamos el Día del Padre para vender y no se movió nada", dijo Facundo.

facundo, marcha de los jubilados.jfif Una familia entera acompañó a Facundo, un comerciante de Luján de Cuyo, que cerró su local para acompañar a los jubilados.

En un breve diálogo con Diario UNO recalcó que se vio movilizado, como autoconvocado o independente "por todo lo que hemos perdido, por todos los derechos que hemos perdido. Desde un programa Conectar e Igualdad, al Procrear a tantos otros derechos. Vemos que hay una gran falta de solidaridad".

Otro de los que se convocaron fue un grupo de trabajadores de la Unión Ferroviaria que prefirieron reservar sus nombres y dieron cuenta de su descontento: "Venimos porque nos están hambreando. Mis padres no pueden bancar los remedios. No pueden pagar los servicios y yo que soy joven tampoco puedo".

"Mucha motosierra pero no hay mejoras"

Para Mauricio (52) la marcha de este miércoles fue una oportunidad para protestar. Se autodefinió como independiente y justificó su presencia en apoyo a los jubilados y al comercio que está cada día peor, según manifestó.

"Es la primera vez que vengo a sumar mi apoyo a los jubilados. Soy comerciante independiente y vengo porque no veo que haya ninguna mejora para la gente, a pesar de que se habla tanto de la motosierra y los recortes que supuestamente eran innecesarios. Adónde está el beneficio para la gente, cada vez estamos peor", se preguntó.

Mauricio, comerciante de Las Heras en la marcha de los jubilados.jfif Mauricio acompañó por primera vez a los jubilados. "No vengo por Cristina, vengo a reclamar por lo malas de las políticas de Milei", dijo a Diario UNO.

Mauricio es distribuidor de productos de Librería y afirmó que cada vez vende menos.

"Nosotros podemos trabajar pero la situación es muy difícil. No quiero pensar qué va a ser cuándo lleguemos a viejos, porque todos vamos a llegar a ese momento", analizó.

Políticos y dirigentes en la marcha

Entre el grupo de personas que se concentró en la Plaza San Martín fue notoria la presencia de dirigentes kirchneristas que no viajaron a Buenos Aires para acompañar la movilización en Mendoza, que se vio robustecida. En las anteriores sólo se veían jubilados y algunos miembros de sindicatos.

Uno de los que asistió fue el ex diputado nacional Guillermo Carmona. Hubo otros legisladores provinciales de extracción peronista y dirigentes como Sergio Giménez.