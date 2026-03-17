La denominada Causa de los Cuadernos ingresó esta semana en una nueva etapa con el inicio de las indagatorias presenciales ante el Tribunal Oral Federal N.º 7. La primera en declarar fue la expresidenta Cristina Kirchner, quien se presentó este martes a las 9 en los tribunales federales de Comodoro Py.
Cristina Kirchner declaró en la causa de los Cuadernos y denunció persecución judicial
Cristina Kirchner denunció “prácticas mafiosas” y cuestionó el uso de la figura del arrepentido en la investigación de la causa de los cuadernos
Durante su exposición, Cristina Kirchner denunció ser víctima de una “condena injusta” y cuestionó con dureza al Poder Judicial. Afirmó que las causas en su contra forman parte de una “persecución política” y señaló especialmente el expediente de la causa Vialidad, en el que cumple prisión domiciliaria. También criticó el accionar de magistrados y fiscales, a quienes acusó de actuar con parcialidad y de construir pruebas para sostener acusaciones.
En ese marco, apuntó contra el juez Julián Ercolini por supuestos cambios de criterio en la investigación y cuestionó la imparcialidad del tribunal que la condenó. Además, cargó contra el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, a quienes acusó de incurrir en “prácticas mafiosas” en la instrucción de la causa.
Kirchner también denunció un uso irregular de la figura del arrepentido en el expediente y vinculó el caso con la causa D’Alessio, al mencionar la relación entre el falso abogado y el fiscal Stornelli.
Cristina Kirchner contó con el apoyo de militantes y dirigentes
La audiencia se desarrolló en medio de muestras de apoyo de militantes y dirigentes del kirchnerismo, que se concentraron tanto en su domicilio como en los tribunales. Cristina Kirchner , que cumple arresto domiciliario, fue trasladada bajo custodia y monitoreada mediante tobillera electrónica.
Se trata de su segunda salida desde que cumple la pena, tras una internación por peritonitis a fines del año pasado. Horas antes de presentarse, había cuestionado en redes sociales al Gobierno y al Poder Judicial, al que acusó de responder a presiones mediáticas.
El tribunal dispuso que las indagatorias se realicen de forma presencial en la Sala AMIA de Comodoro Py. En la primera jornada también fueron citados el exministro Julio De Vido, Roberto Baratta y otros exfuncionarios. Debido a la cantidad de imputados, solo participan en cada audiencia quienes deben declarar ese día, mientras el resto sigue el proceso de manera remota.
La causa llegó a esta instancia tras el rechazo de diversos planteos de nulidad presentados por las defensas. La fiscal Fabiana León advirtió que esas objeciones podrían demorar el proceso y poner en riesgo la prescripción de algunos delitos.
Fuente: A24.com