Cristina Kirchner declaró en la causa de los Cuadernos y denunció persecución judicial

Kirchner también denunció un uso irregular de la figura del arrepentido en el expediente y vinculó el caso con la causa D’Alessio, al mencionar la relación entre el falso abogado y el fiscal Stornelli.

Cristina Kirchner contó con el apoyo de militantes y dirigentes

La audiencia se desarrolló en medio de muestras de apoyo de militantes y dirigentes del kirchnerismo, que se concentraron tanto en su domicilio como en los tribunales. Cristina Kirchner , que cumple arresto domiciliario, fue trasladada bajo custodia y monitoreada mediante tobillera electrónica.

cristina kirchner Reuters (3) Militantes y dirigentes esperaron a Cristina en la puerta de su domicilio para manifestarles su apoyo.

Se trata de su segunda salida desde que cumple la pena, tras una internación por peritonitis a fines del año pasado. Horas antes de presentarse, había cuestionado en redes sociales al Gobierno y al Poder Judicial, al que acusó de responder a presiones mediáticas.

El tribunal dispuso que las indagatorias se realicen de forma presencial en la Sala AMIA de Comodoro Py. En la primera jornada también fueron citados el exministro Julio De Vido, Roberto Baratta y otros exfuncionarios. Debido a la cantidad de imputados, solo participan en cada audiencia quienes deben declarar ese día, mientras el resto sigue el proceso de manera remota.

La causa llegó a esta instancia tras el rechazo de diversos planteos de nulidad presentados por las defensas. La fiscal Fabiana León advirtió que esas objeciones podrían demorar el proceso y poner en riesgo la prescripción de algunos delitos.

Fuente: A24.com