En declaraciones radiales, el presidente de la bancada oficialista en la Cámara alta remarcó que para avanzar en la legalización del aborto "hay que reformar la Constitución", ya que indicó que la carta magna "protege la vida desde su concepción y hay tratados internacionales, como el Pacto de San José de Costa Rica, el de los Derechos del Niño, que tienen jerarquía constitucional".

"El Estado tiene que proteger la vida, no destruirla", remarcó el formoseño que, de esta manera, salió por segunda vez en una semana a plantarse públicamente en contra del proyecto y anticipar así la discusión que se dará hacia dentro del Frente de Todos en el Senado.

En ese marco, su compañero de bloque Alfredo Luenzo salió a marcar la otra postura del oficialismo al manifestar en diálogo con Tesis Política, el programa que conduce Román Lejtman en Radio Rivadavia, su deseo de que el proyecto entre "antes de fin de año, que no se politice, no se mezclen las religiones de por medio, porque no tienen nada que ver con esto".

"Si no terminamos de discutir esto en el marco de una política sanitaria, seguimos en el siglo XIX con este tema. Es increíble que estemos discutiendo estas cosas todavía", sostuvo el chubutense, quien remarcó "la libertad de decisión que tiene una mujer sobre su cuerpo".

En ese sentido, el patagónico remarcó que el Estado debe legislar para "no permitir que las mujeres se mueran en la clandestinidad alrededor de negocios de muchos hipócritas que por un lado tienen pañuelo celeste y por el otro tienen una clínica en que atienden aborto por 400 o 500 mil pesos cada intervención".

En el Frente de Todos hay 17 de los 40 legisladores que están en contra de la legalización del aborto, sobre una cuenta general que al día de hoy arroja 35 votos en contra, 32 a favor y cuatro indefinidos.

Al ser consultado sobre cómo prevé que será la votación en la Cámara alta, Mayans analizó: "Creo que es bastante parejo el tema en el Senado. Todavía no hice los números exactos. Una vez que esté el proyecto, hablaré con los senadores".

Ante la misma consulta, Luenzo expresó que "el poroteo está hecho con la base de 2018 (cuando se rechazó el proyecto en el Senado) y después hay que ver los que ingresaron un año después".

"Es triste, me avergüenza tener que andar contando los votos por un tema tan delicado: es como si estuviéramos jugando a la lotería con un tema tan sensible. Es imperdonable que estemos discutiendo estas cosas", afirmó.