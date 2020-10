Eduardo Bauzá: "Sentí como el coronavirus me comía por dentro"

https://twitter.com/EduBauzaMza/status/1312820490386407425 Quiero agradecer, profundamente, al Hospital Italiano de Mendoza, a la Dirección, Médicos, enfermeros y personal de limpieza que con mucho profesionalismo, contención y respeto, me atendieron y cuidaron durante estos 10 días!!

Hay que cuidarse!! — E Bauzá (@EduBauzaMza) October 4, 2020

Hace 15 días atrás, el ex senador del PJ que es afecto al deporte estaba subiendo cerros en la precordillera mendocina, pero un días después comenzó a sentir fatiga muscular y más tarde vino una fiebre incontrolable.

"Pasé 3 días con fiebre y como no bajaba me fui al hospital Italiano pensando en que tal vez me medicarían y volvería a casa, pero no fue así. Empecé a sentir que no oxigenaba bien y tuvieron que ponerme oxígeno, después anticoagulantes y corticoide. La verdad es que la pasé muy mal, es literal que sentía cómo el virus me iba comiendo por dentro", recuerda, luego de pasar 10 días internado, y destierra así la idea de que el coronavirus puede ser una simple gripe.

Sin dudas Bauzá tendrá los peores recuerdos de esos 10 días. Lejos de sentir alivio con el pasar de las horas, el ex senador sólo sentía que le faltaba el oxígeno y fue ahí cuando un diagnóstico lo preocupó aún más: "me hicieron una tomografía y vino Claudio Burgos y me dijo tenés una neumonía bilateral intratable. Es su tarea informarte, pero fue muy duro", repasa el hijo del ex ministro del Interior de la era menemista.

Al parecer lo que más le preocupaba a los médicos era el nivel de inflación de pulmones que tenía Bauzá. Él cuenta que en sus registros "pasé de tener 17 a 40 y luego 50, cuando el valor normal es de 5".

Ahora lo peor ya pasó, Bauzá ya fue dado de alta y pasará otros 4 días más aislado en su casa, pero sabe que por el golpe que le dio el virus, tendrá una lenta recuperación.

"La sensación es que el virus me hizo más chiquito, me redujo. Para encontrar una comparación, hoy siento que tengo la garganta como los portones del Parque y los pulmones como una habitación de 2x2, no respiro igual y sé que eso tardará en regresar a la normalidad", concluye.