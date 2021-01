Confesó que no consigue trabajo y agradeció a quienes sí confiaron en él como Dyhzy DJ, que es lo que más le gusta hacer.

Fiel a su estilo, Tani Fernández aseguró estar "harto de que mientan sobre mí". "Me pueden ir todos en fila a chupar el ort...", tiró un enojadísimo joven después de las publicaciones que lo acusaron de estar cometiendo una falta grave.

"Yo no hago política partidista y eso no lo van a entender nunca". "Perdón la rabia pero lo quiero decir porque no me quiero comer un quilombo por diez viejas chusmas". "Estoy harto, estoy enojado", agregó.

tani fernandez dyhzy fiesta clandestina.jpg

Después de unos minutos, explicó: "Yo sé que parece que siempre estoy enojado y me expreso en forma violenta. Lo sé pero la vida me llevó a responder de esa forma pero quiero agradecer a todos los que me bancan".

"A la gente le molesta que exista, que sea trolo, que me vista de mujer, que hable en Instagram de lo que quiero", consideró el hijo del presidente que después de varias historias, y tras haber llorado, agradeció el apoyo de todos los que le mandaron mensajes.

"Está todo en regla"

En medio del descargo, Dyhzy publicó la aclaración por parte de los organizadores quienes explicaron que desde que habilitaron los bares se hacen este tipo de eventos. Que ya pasaron más de 10 DJ y que tienen todo en regla.

"Comenzamos con una tablet en la vereda y pasamos post street a la terraza", dijeron. "¿Ahora porque vino Dyhzy se les ocurre armar esto?", preguntaron.