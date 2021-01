Doble vía a San Juan: acuerdan contratos y en un mes trasladan a frentistas

"En lo técnico y administrativo se están acordando las garantías para la firma del contrato. Por tratarse de una obra donde la empresa adjudicataria, Chediak, ha sido adjudicada con una variante que está un 21% por debajo del presupuesto oficial, este precio bajo obliga a constituir garantías reales para que se haga la obra. Mientras tanto, la empresa ya ha enviado técnicos que están haciendo el primer desarrollo de la traza de la obra y estudiando los títulos de las propiedades privadas que son afectadas y también los impactos ambientales", precisó Amstutz.

Pero además de ese engorroso trabajo técnico, en menos de un mes se daría otro avance en el que se involucró la comuna de Las Heras, el Instituto Provincial de la Vivienda y la misma Dirección de Vialidad Nacional: se trasladarían los primeros frentistas a los que el IPV les destinó casas en El Borbollón.

"Será después de los feriados de carnaval cuando se estima que se traslado de las familias frentistas que tenían viviendas precarias o no tenían título de viviendas y que estaban ubicadas en sobre la traza de la ruta en la que se ensancha", contó el titular del Cuarto Distrito de Vialidad Nacional.

De cumplirse en tiempo y forma con estos pasos previos, podría cumplirse también aquella proyección que Amstutz hacía en Noviembre pasado, en donde aseguraba que la obra se iniciaría en el primer trimestre de este año. "Desde que se firme el contrato definitivo hay un sinnúmero de tareas técnico-administrativas que hay que hacerlas en un lapso de 6 meses. Sino la gente va a decir firmaron y no empezaron, pero pasa que no es así de simple como firmar un contrato y al día siguiente comienzan las máquinas, hay que cumplir con esos requisitos", resaltó el ex intendente lasherino.