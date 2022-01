"No hay nada agendado", fue lo que voceros de la Casa Rosada advirtieron a medios nacionales respecto del encuentro por el acuerdo con el FMI entre el oficialismo y la oposición. Aunque en la oposición dicen lo contrario y la reunión en San Juan es a las 15.30, por lo que, si hubiese voluntad de ambas partes, no habría motivos - al menos de agenda- para la suspensión.

Del encuentro por la deuda participarían el ministro Guzmán, gobernadores de Juntos por el Cambio como Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y Horacio Rodríguez Larreta (Ciudad de Buenos Aires) y legisladores nacionales entre los que se encuentra Alfredo Cornejo, como presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado y representante de los intereses mendocinos, ante la ausencia de Suarez.

En la cita, cuya suspensión espera la oposición que se confirme de manera oficial, Guzmán brindaría a la oposición un informe sobre el estado de las negociaciones que el Gobierno mantiene con el Fondo para reestructurar los vencimientos de la deuda externa.

alberto fernandez martin guzman.jpg

Al de este martes a las 19 se llegaba después de que los gobernadores de Juntos por el Cambio pegaran el "faltazo" a la convocatoria del ministro y el Presidente en la Casa Rosada. Salvo Rodríguez Larreta, el resto envió representantes de sus Gobiernos pero en un comunicado pidieron mayores precisiones en una nueva reunión, exclusiva con la oposición para evitar ser parte de lo que llamaron un "acto político".

Durante los días posteriores hubo llamados telefónicos entre las partes y fue Morales el que mostró un acercamiento al Gobierno nacional, hecho que no gustó nada en sus pares de Juntos por el Cambio. El presidente de la UCR es el que más insiste en escuchar a Guzmán porque su coalción de gobierno "fue la que contrajo la deuda" con el FMI.

Después de que presuntamente se había pactado el encuentro para este martes 18 a las 19, otro de los inconvenientes que se planteó fue que la oposición quería que el escenario de la discusión fuese el Congreso de la Nación pero el presidente Fernández insistía con que el encuentro se diera en el ministerio de Economía. Tras los desacuerdos, la reunión parece haber quedado en un stand by y hay quienes sospechan que nunca llegará.

Las dudas del Gobierno mendocino sobre la intención del Frente de Todos

Después de aquella presentación de Guzmán ante representantes de las provincias, uno de los mayores interrogantes que quedaron en los funcionarios mendocinos fue si el Frente de Todos está o no dispuesto verdaderamente a acordar con el FMI o si la intención es entrar en default.

Fue precisamente Alfredo Cornejo el que tomó la palabra y sin peros dijo este fin de semana en una entrevista a El Cronista: "La mayoría del Frente de Todos quiere entrar en default".

"El 100% de los dirigentes de Juntos por el Cambio quiere un acuerdo del país con el FMI, no quiere que el país entre en default. Pero la negociación es exclusiva responsabilidad del Gobierno y la están llevando a cabo sin brindar información profunda por miedo al relato interno del Frente de Todos. Hay gente que no tiene ningún interés de que Argentina llegue a un acuerdo", decía entonces.

Cafiero viajó a Washington

En medio de la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el canciller Santiago Cafiero se reunirá en Estados Unidos con el secretario de Estado, Antony Blinken, uno de los funcionarios más influyentes de la administración de Joe Biden.

El encuentro entre Cafiero y Blinken, que está previsto para el martes, se concretará días después de que la Argentina asumió la Presidencia Pro Tempore 2022 de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), un foro regional del que Estados Unidos no forma parte.

En cuanto al encuentro con Blinken, fuentes diplomáticas aclararon que se trata de "una reunión eminentemente política y no técnica para discutir el acuerdo del FMI". En ese punto, analizaron que "el problema de la deuda también es político, ya que el ex presidente de Estados Unidos (Donald Trump) autorizó por un interés político un crédito que el staff del FMI no autorizaba al ex mandatario argentino (Mauricio Macri)".

"El 2021 demostró con sus datos económicos que el planteo de Alberto de déjennos crecer para poder pagar es válido", agregaron.