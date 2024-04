Diputados fueron citados para tratar proyectos mendocinos de incentivo docente y movilidad jubilatoria

Citacion a Sesion Especial 24 de abril 2024 11.00 horas.pdf

La primera clave pasará por el quórum inicial para que la sesión no se caiga y tenga validez. Se necesita la presencia de 129 diputados nacionales al menos para darle curso y el peronismo en soledad no llega a ese número.

Pero como segundo punto, para el tratamiento y aprobación de cada proyecto se necesitará, según haya o no dictamen o sea sobre tablas, otro tipo de mayorías.

En definitiva, los temas estarán en agenda pero desde adentro de la Cámara de Diputados reconocen que la mirada está más puesta en la Ley Ómnibus y en el tratamiento del mega DNU y es difícil que este miércoles haya medias sanciones.

Lo que busca el peronismo, que sabe que no tiene los números como para lograr medias sanciones este miércoles, es forzar un emplazamiento de comisiones para que, con fecha y hora, se den esos correspondientes debates.

Expedientes de mendocinos en consideración

A mediados de febrero Julio Cobos presentó un proyecto para prorrogar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) por 5 años. Este fondo, que fue creado en enero de 1999 después de la carpa docente, partía de una alícuota del 1% anual a automotores, aviones y embarcaciones y todos los gobiernos posteriores prorrogaron su vigencia, hasta que llegó el de Javier Milei.

Así, se mantuvo hasta el 31 de diciembre de 2023 y desde entonces se presentaron varios proyectos para conseguir su prórroga legislativa.

Este miércoles todos ellos serán puestos en consideración pero sin dictamen por lo que para su tratamiento sobre tablas se necesitarían los 2/3.

Julio Cobos1.jpg El diputado nacional por Mendoza Julio Cobos.

Tan improbable es la cuestión que Cobos, autor de una de las inciativas, no acompañó el pedido de sesión especial que presentó Unión por la Patria.

Otro de los proyectos que involucra a diputados mendocinos es el de movilidad jubilatoria. En este caso uno de los presentados desde el bloque de diputados nacionales del PJ -incluidos Martín Aveiro, Adolfo Bermejo y Liliana Paponet- fija una nueva fórmula de actualización y determina que el bono de $70.000 quede incorporado en la jubilación mínima de forma permanente.

"Lo que pretendemos es que las jubilaciones no sólo se actualicen con la cláusula gatillo de la inflación, sino que se contemple el índice actual que combina los aumentos salariales con la recaudación de ANSES y que se aplique la más benéfica para que se pueda recomponer el poder adquisitivo de los jubilados, porque continua sólo la inflación a partir de abril les sigue generando pérdidas", explicó Aveiro en su momento.

Este proyecto sólo tiene dictamen de la comisión de previsión por lo que para su tratamiento sobre tablas también necesita de los 2/3. Si ese paso se diera, la sola mayoría simple bastaría para su aprobación.

Presión por el financiamiento universitario

"Si todas las y los diputados que suben flyers por la #MarchaFederalUniversitaria dan quórum al otro día en Diputados y sesionamos, podemos avanzar en una ley que garantice el financiamiento. El martes en las calles. El miércoles en el recinto", desafió Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria que cuenta con 99 miembros.

Estudiantes ya pasaron por el Congreso para plantear su posición. Reclamaron que el sistema universitario se encuentra atravesando una profunda crisis, provocada por la reducción presupuestaria del 72%, lo que ha impactado negativamente en los salarios docentes y no docentes, la suspensión de obras de infraestructura, la falta de actualización de las becas estudiantiles y el funcionamiento general de las instituciones, puntualizó parlamentario.com.

Los proyectos contemplados para la sesión son pedidos de emergencia presupuestaria universitaria, impulsados por Romina Del Plá (FIT), Christian Castillo (FIT) y Julia Strada (UP). También hay otro de Mónica Litza (UP), de Danya Tavela (UCR) sobre un régimen de financiamiento universitario; de Pablo Carro (UP) y de Martín Soria (UP) que establece una tarifa de gas diferenciada para estas instituciones.