Diputado del PRO reclamó que no se dilate el debate sobre la ley 7722

El diputado provincial del PRO, Álvaro Martínez reclamó que no se dilate el debate por las reformas a la ley 7722 que regula la actividad minera. El legislador hizo conocer su posición a través de un comunicado que publicó en las redes sociales.

“Al leer el comunicado del CEM (Consejo Empresario Mendocino) y la UIM (Unión Industrial de Mendoza), no puedo dejar de compartir el espíritu y la necesidad de un debate serio y acorde a los tiempos que estamos viviendo. No alcanza solamente con que los miembros del Poder Legislativo hayamos entendido que el diálogo y el consenso es el camino correcto para este debate, ahora debemos empezar a hablarlo y no dilatarlo más, necesitamos que los ciudadanos también se involucren y conocer su opinión, como también de especialistas, ambientalistas y asociación intermedias",expresó Martínez.

"Debemos dejar de mentirnos y la primer pregunta que debemos hacernos es si queremos ampliar nuestra matriz productiva y de esa forma generar más empleo en la provincia. Si la respuesta es sí, debemos entender que estamos ante una oportunidad única de lograrlo incluyendo dentro de esa matriz a la minería y luego preguntarnos qué tipo de minería queremos y cómo vamos a garantizar la protección del bien más preciado y escaso de los mendocinos que es el agua", continuó.

"Como legislador de esta provincia me sumo al pedido del CEM y UIM pero también le pido al resto de mis compañeros legisladores que abandonemos los discursos que traban el debate y el consenso y nos enfoquemos en aquello que sirva para que Mendoza Crezca, haya mayor empleo de calidad y que todos los departamentos de la provincia puedan despegar", añadió.