Diego Santilli recibió al embajador de Estados Unidos en medio del acuerdo comercial entre Milei y Trump

El ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo una reunión en Casa Rosada con el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, en el marco del acuerdo comercial que los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump califican como un nuevo capítulo en la relación bilateral.
Según voceros oficiales, el encuentro —realizado en el Salón de los Escudos— incluyó un repaso de la agenda conjunta, oportunidades de cooperación y los alcances del convenio que Washington considera “histórico”. Ambos funcionarios destacaron la “relación de alto nivel” entre los países y reafirmaron valores compartidos como “la libertad y el progreso”.
Peter Lamelas ya había sostido que Estados Unidos “está convencido de la importancia de acompañar el crecimiento de la Argentina”, mientras que la embajada norteamericana señaló que el acuerdo “crea condiciones para incrementar inversiones” y envía “una señal clara de apertura comercial”.
Puntos clave del acuerdo
Aranceles y acceso a mercados
Ambos países abrirán sus mercados para productos estratégicos.
Argentina otorgará acceso preferencial a bienes estadounidenses: medicamentos, químicos, maquinaria, tecnología, dispositivos médicos, automotores y productos agrícolas.
EE.UU. eliminará aranceles para ciertos recursos naturales y productos para uso farmacéutico no disponibles localmente.
Washington podrá considerar el acuerdo en decisiones comerciales de seguridad nacional (Sección 232).
Compromiso bilateral para mejorar condiciones de acceso al mercado de carne bovina.
Eliminación de barreras no arancelarias
Argentina eliminará barreras que restringían importaciones, incluyendo licencias previas.
Se compromete a eliminar formalidades consulares para exportaciones de EE.UU.
Eliminación gradual del impuesto estadístico sobre productos estadounidenses.
Normas técnicas y conformidad
Argentina se alineará con estándares internacionales.
Permitirá ingreso de productos que cumplan normas de EE.UU. o estándares internacionales sin exigir evaluaciones adicionales.
Aceptará vehículos fabricados bajo normas de seguridad y emisiones estadounidenses.
Validará certificaciones de la FDA para dispositivos médicos y fármacos.
Propiedad intelectual
Argentina reforzará medidas contra la falsificación y la piratería, incluso en el ámbito digital.
Abordará problemas señalados en el Informe 301: patentabilidad, demoras y denominaciones geográficas.
Hará converger su régimen de propiedad intelectual con estándares internacionales.
Mercado agrícola
Argentina abrió su mercado al ganado bovino vivo estadounidense.
Permitirá ingreso de aves de corral de EE.UU. en un plazo de un año.
No impondrá restricciones a productos con ciertas denominaciones de quesos y carnes.
Simplificará registros para carnes, vísceras, porcinos y lácteos estadounidenses.
Ambos países cooperarán para eliminar barreras no arancelarias que afecten alimentos.
Trabajo
Argentina reafirma estándares laborales internacionales.
Implementará una prohibición a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.
Refuerzo de la fiscalización laboral.
Medio ambiente
Compromiso para combatir la tala ilegal.
Impulso a una economía más eficiente en recursos y minerales críticos.
Cumplimiento pleno del acuerdo OMC sobre subsidios a la pesca.
Seguridad económica y estrategia global
Coordinación para enfrentar prácticas comerciales no mercantiles de terceros países.
Armonización de políticas sobre control de exportaciones, inversiones y evasión arancelaria.
Inversiones y comercio en sectores estratégicos
Cooperación para facilitar inversiones en minerales críticos.
Esfuerzo bilateral para estabilizar el mercado global de la soja.
Empresas estatales y subsidios
Argentina se compromete a corregir distorsiones generadas por empresas públicas y subsidios industriales.
Comercio digital
Argentina habilitará la transferencia transfronteriza de datos hacia EE.UU. como “jurisdicción adecuada”.
No discriminará servicios o productos digitales estadounidenses.
Reconocerá firmas electrónicas válidas bajo normativa estadounidense.
