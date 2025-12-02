Diego Santilli recibió al embajador de Estados Unidos en medio del acuerdo comercial entre Milei y Trump

Según voceros oficiales, el encuentro —realizado en el Salón de los Escudos— incluyó un repaso de la agenda conjunta, oportunidades de cooperación y los alcances del convenio que Washington considera “histórico”. Ambos funcionarios destacaron la “relación de alto nivel” entre los países y reafirmaron valores compartidos como “la libertad y el progreso”.

Peter Lamelas ya había sostido que Estados Unidos “está convencido de la importancia de acompañar el crecimiento de la Argentina”, mientras que la embajada norteamericana señaló que el acuerdo “crea condiciones para incrementar inversiones” y envía “una señal clara de apertura comercial”.