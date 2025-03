Día de la Memoria: H.I.J.O.S pidió una ley contra el negacionismo de los crímenes de la dictadura

Carlos “Charly” Pisoni, referente de la agrupación H.I.J.O.S expresó que “hoy es necesaria una ley contra el negacionismo en la Argentina”, y recordó que su agrupación presentó “un proyecto hace dos años en la Cámara de Diputados, en el que se establece que los funcionarios públicos no pueden negar lo que el mismo Estado dice”.

“Si el Estado a través de resoluciones del Poder Judicial dice que hubo un plan sistemático de apropiación de bebés y que lo que ocurrió en la dictadura fueron delitos de lesa humanidad, un funcionario público no puede contradecir esto, y si no que no sea funcionario”, agregó Pisoni.