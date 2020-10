Día de la Madre: Suarez ratificó que no están permitidas las reuniones en casas

El gobernador Rodolfo Suarez dijo este miércoles que las reuniones familiares no están permitidas y que si bien se ha pedido autorización al Gobierno de la Nación, no cree que para el Día de la Madre -el domingo próximo- esté la habilitación para este tipo de encuentros. Señaló en cambio, que sí podrán juntarse las familias con sus mamás en los lugares permitidos, como restaurantes, con las limitaciones que establecen los protocolos, pero no en las viviendas particulares. "O habrá que dejarlos para más adelante", añadió y recordó que está en vigencia el DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) firmado el domingo por el presidente Alberto Fernández.