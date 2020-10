Día de la Lealtad Peronista: así serán los festejos a 75 años del 17 de octubre de 1945

Si bien están programados una serie de festejos virtuales y la postura del Gobierno nacional es no impulsar movilizaciones en las calles, justamente para no difundir un mensaje contradictorio con relación a la política sanitaria para combatir el coronavirus, distintas vertientes sindicales y relacionadas al peronismo organizaron sus propias convocatorias.

En Mendoza, si bien no es oficial, circula en las redes sociales una convocatoria de un sector del peronismo para éste sábado 17 de octubre a las 17 horas en el nudo vial de Costanera.

Historia de un país. Argentina siglo XX: 17 de octubre de 1945 - Canal Encuentro

Las convocatorias sindicales

El sindicato de Camioneros, junto la Corriente Federal, convocó a la Caravana Nacional por el Día de la Lealtad Peronista, éste sábado 17 de octubre a las 10 sobre la Avenida 9 de Julio y la idea es que automóviles, camiones, colectivos, taxis y motos se desplacen hacia Plaza de Mayo. "Es una forma de expresar que no solamente una minoría tiene la facultad de protestar en la calle", dijo Pablo Moyano.

Por otra parte, Luis Barrionuevo y otras agrupaciones vinculadas a la CGT, realizará un acto independiente este viernes a las 18, con la presencia del expresidente Eduardo Duhalde y del exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, entre otros. Será en Paseo Colón 350, en el Monumento al General Perón.

dia de la lealtad.jpg El 17 de octubre de 1945 quedó marcado como el Día de la Lealtad Peronista.

Más de un millón de visitas

La plataforma 75octubres.ar, donde se desarrollará éste 17 de octubre la movilización virtual que impulsa el peronismo para conmemorar el 75° aniversario del Día de la Lealtad Peronista, ya recibió más de un millón de visitas y continúa sumando opciones tecnológicas para que los usuarios participen de esa jornada desde las redes sociales, según señalaron los organizadores.

El sitio oficial -75octubres.ar- en una semana superó el millón de visitas, informaron los encargados de subir los contenidos y administrar la aplicación 'VirtualMov' que se utilizará el sábado.

Los organizadores del acto confían que el sábado "se va a superar el millón de participantes" en la movilización virtual en conmemoración del Día de la Lealtad Peronista y en apoyo al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

El sitio dio a conocer una opción más que tendrán los participantes de la marcha virtual que, al ingresar a la plataforma, podrá elegir un 'avatar' de dirigentes justicialistas como Juan Domingo Perón, Eva Perón, Néstor Kirchner o Cristina Kirchner para identificarse en la simulación del mapa de la Plaza de Mayo que se irá llenando a medida que entran los usuarios.

Lealtad.jpg Los festejos virtuales del Día de la Lealtad Peronista serán éste sábado 17 de octubre.

Los actos virtuales

El subsecretario de Asuntos Políticos, Miguel Cuberos -representante del Presidente en la mesa chica de la organización- contó que el acto del sábado 17 de octubre tendrá tres partes y se iniciará a las 13.

A partir de ese momento, en el sitio web se podrá visualizar videos de militantes que cuentan por qué son peronistas, anécdotas y fotos de objetos vinculados a la historia del justicialismo, y algunas "sorpresas" como canciones o mensajes de artistas.

La segunda etapa, planificada para las 15, es el acto central desde el salón Felipe Vallese de la sede central de la CGT, donde se espera la presencia del presidente Alberto Fernández y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Luego, el Presidente se comunicará en vivo por videollamada con distintas personas en diferentes puntos del país.

Tras el discurso de cierre de Alberto Fernández, la tercera y última etapa del acto está centrada en la marcha peronista como hecho simbólico de la liturgia del partido.

"La idea es que al terminar el acto, saquemos el parlante al balcón, subamos bien el volumen de la TV, de la PC, del celular, del estéreo del auto y cantemos todos juntos la marcha peronista", dijo Cuberos.

En el sitio web diseñado especialmente para la ocasión se explica que "no es una aplicación, no hay que descargarla de ningún lado" y es gratuita y que "no hay que dejar ninguna información personal para ser parte de la movilización", que "no tiene límite de participantes en simultáneo" y se puede usar una computadora, una tablet, un celular o un smart TV.

Bajo la etiqueta #Preparandoel17, la cuenta oficial de Twitter @75octubres lanzó una particular iniciativa que convoca a los militantes a mostrar algún objeto alusivo a la historia del peronismo.