Día de la Lealtad: el peronismo celebra con actos en Buenos Aires y en territorio de Stevanato

En Mendoza, también la agrupación sindical celebrará por su lado, por algunas diferencias con la dirigencia del PJ.

Tres celebraciones del peronismo en Mendoza

Al acto oficial organizado por el Partido Justicialista en Maipú, se le sumará un encuentro en la sede del SUTE, en la Ciudad de Mendoza. Esta celebración por el Día de la Lealtad, en recuerdo de Juan Domingo Perón, está organizada por la CTA, encabezada por Gustavo Correa, recientemente elegido como secretario gremial del sindicato docente.

El acto está previsto para las 20.

el-peronismo-mendocino-el-este-emir-felix-omar-gimenez-matias-stevanatojpg Si bien no se trata de un cierre de campaña, el acto oficial del peronismo en Mendoza tendrá fuerte impronta electoral.

Y para este sábado, la propuesta de jóvenes kirchneristas es la Peña por la Lealtad, promovida por el canal de streaming El Búnker.

La convocatoria cita para las 13 en el Club Pedro Molina, ubicado en Matienzo 2073 de Guaymallén.

Tres actos del peronismo en Buenos Aires

Las celebraciones principales a nivel país se concentrarán en Buenos Aires, bajo el liderazgo de Kicillof y La Cámpora. La CGT ya adelantó el festejo.

La celebración del sector gremial incluyó performances teatrales, un show de música trap y una proyección de mapping sobre la fachada de su histórica sede de la calle Azopardo, todo eso bajo la temática del Día de la Lealtad.

El cosecretario general de la CGT, Héctor Daer, criticó a la gestión de Javier Milei y desafió los cambios en materia de relaciones laborales que el Presidente anticipó que buscará impulsar en la próxima etapa: “La primera reforma laboral tiene que ser bajar la jornada laboral de los trabajadores”, sostuvo.

Por otra parte, el kirchnerismo propuso una caravana hasta el domicilio de Cristina Kirchner, bajo el lema Ayer por Perón, hoy por Cristina. La movilización partirá desde las estaciones de tren de Constitución, Retiro y Once para llegar a las 17 a lo de la expresidenta.

En tanto que el acto oficial será encabezado por Axel Kicillof en San Vicente, en la quinta donde vivió Juan Domingo Perón. Desde el Partido Justicialista señalaron que, de esta actividad, participarán todos los sectores del peronismo como muestra de unidad en la previa de las elecciones.