Después de 19 años, todas las agrupaciones marcharon juntas por el Día de la Memoria en Plaza de Mayo

La manifestación de este lunes por el Día de la Memoria tuvo un condimento especial: desde hace 19 años, no convergían en un mismo acto y marcha todas las organizaciones de derechos humanos. El desencuentro comenzó con la llegada al poder del ex presidente Néstor Kirchner, quien pidió perdón en nombre del Estado por los crímenes cometidos durante la última dictadura y descolgó el cuadro de Jorge Rafael Videla de la ex ESMA.