Desencanto: 10 millones de argentinos no votaron y podrían revertir la elección, según encuestas

Fueron 10,4 millones de personas las que decidieron quedarse en su casa tomando mate, viendo televisión, leyendo, haciendo deporte, durmiendo la siesta o cualquier otra actividad que no tuviera nada que ver con el sufragio. El 31% del electorado directamente cerró la persiana a los 22 precandidatos y no apostó por ninguno. No sólo llama la atención por el número en sí, sino también por cómo creció respecto a las elecciones de 2019.

Aquel domingo de octubre, todavía gobernaba Mauricio Macri, fue la última vez que el país eligió a un conductor para la Casa Rosada. Y el nivel de participación fue relativamente alto: 81% de asistencia. Es decir, un 12% más que ahora. Este 13 de agosto la postal fue completamente diferente y se perdieron aún más votantes, porque los que habían dejado de ir a las urnas hace cuatro años fueron apenas 6,7 millones. En conclusión, de una elección a la otra, 3 millones 700 mil argentinos se sacaron las ganas de votar, y lo dejaron claro. En las planillas, el espacio para que estamparan sus firmas quedó vacío.