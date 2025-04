Al respecto, su par Mercedes "Mechi" Llano fue menos contundente. Y sugirió que "la ley debería tener dos modificaciones, como mínimo".

En ese sentido, coincidió con Martínez en la no obligatoriedad de contribuciones para financiar a la Corporación. Además, pidió "suprimir las desmedidas sanciones establecidas en la ley dado que prevén la paralización de las bodegas".

Y aunque sin pronunciarse por un sí o no a la derogación, para Llano "los cuestionamientos por el incumplimiento de los objetivos originales y a los resultados de la entidad, en mi opinión, ameritarían rediscutir la COVIAR".

Aunque ocupada en la organización de un encuentro interreligioso, Lourdes Arrieta, del bloque Transformación (ex Fuerzas del Cielo) también dejó indicios de su postura contra la continuidad de la Corporación. Sobre todo en base a su creencia de que "las corporaciones fomentan la especulación", y sus efectos sobre las pymes vitivinícolas.

Diputados Nacionales por Mendoza Algunos anticiparon su postura a favor de derogar la ley de COVIAR, otros abogan por una reforma que elimine los aportes obligatorios. Qué opinan los diputados por Mendoza

En tanto, Facundo Correa Llano, referente de LLA en Mendoza, pese a reiterados intentos no respondió a las consultas de Diario UNO.

La visión peronista de la COVIAR

Por su parte los legisladores por Unión por la Patria, Martín Aveiro y Adolfo Bermejo, manifestaron una postura unificada aunque más bien ambigüa, dado que coincidieron en la necesidad de contar con más información a partir de un reporte solicitado a la misma Corporación sobre el dinero que maneja.

"Nosotros estamos para acompañar y ayudar al sector productivo de Mendoza y mas allá de lo que diga el proyecto queremos escuchar que opinan los productores chicos. Nunca votamos por lo que nos parece sino por lo que le sirve mas a la Provincia", fue su pronunciamiento conjunto.

Ambos legisladores afirmaron que antes de tomar postura esperarán a reunirse con especialistas y recabar información sobre la situación financiera de COVIAR, entre otros puntos.

"También las acciones realizadas desde su creación, si cumplió con los objetivos del PEVI, y qué grado de beneficio brindó la Corporación a los pequeños y medianos productores y bodegueros de las 18 provincias vitivinícolas del país. Sin ese análisis no se puede definir hoy si COVIAR sí o no", resaltó Bermejo.

En tanto, su compañera de espacio Liliana Paponet tampoco respondió a la requisitoria de Diario Uno.

No al aporte compulsivo

A su turno, el radical PRO Julio Cobos se pronunció en contra de eliminar a la COVIAR. Y abogó por "mejorar el proyecto (de Arabia). Si hay que discutir, que se discuta", al tiempo que pidió por "preservar el valioso trabajo estadístico que se realiza a través del OVA (Observatorio Vitivinícola Argentino).

El hecho de que el pago de la alícuota en concepto de aportes forzosos es otra condición a eliminar para el diputado Lisandro Nieri.

"Si bien entiendo que no puede beneficiarse sólo el que paga, estoy en desacuerdo con cualquier tipo de aporte obligatorio por pequeño que sea por botella. Si puede funcionar con aportes voluntarios no veo porqué no debería seguir", afirmó Nieri.

Como compañera de bloque, Pamela Verasay se mantuvo en sintonía.

Para Verasay "la idea de un aporte voluntario de los bodegueros en base a los resultados propios de la actividad parece más razonable y realista, en contraposición a la obligación de aportar sin ningún tipo de opción intermedia".

El futuro de COVIAR: debate abierto

A la hora de la discusión, dos de los diputados mendocinos coincidieron en abrir la discusión.

"Hay que hablar con los actores, con todos los que ponen la industria a funcionar. Estoy de acuerdo en sacar el aporte compulsivo. Y hacerle mas fácil las cosas al que emprende", aseguró Martínez. Debemos tomar el tema con seriedad para el sector muy importante de Mendoza.

En sintonía con esa línea, Cobos aportó un extra al debate.

Para el ex vicepresidente de la Nación y gobernador de la provincia "el aporte debe ser optativo. Y de paso, agregar un incentivo o estímulo para los aportantes, que puede ser desde beneficios fiscales hasta relacionados con las exportaciones vitivinícolas".

A criterio de Aveiro "mas allá de lo que diga el proyecto queremos escuchar qué opinan los productores mas chicos .. nunca votamos por lo que nos parece sino por lo que le sirve mas a Mendoza".

Por lo pronto, los diputados por Mendoza aguardan que el proyecto de ley de Arabia pase a la Comisión de Agricultura, antes de su tratamiento en la de Presupuesto.