Denuncian discriminación contra una lista que busca defender a los italianos en Mendoza

El coordinador provincial de Lega, Héctor Ortolan, aseguró a Diario Uno que la impugnación es por discriminación. "Por observaciones menores a nuestra lista, nos quieren dejar fuera, lo cual no lo consideramos justo y tampoco es justo para la colectividad que va a votar el próximo 3 de diciembre", aseveró.

El representante de Lega esperaque la situación se revierta porque, de otra forma, una parte de la comunidad no va a estar representada. " En el resto del país no ha sucedido, solo está pasando en Mendoza. Las otras listas han tenido un espíritu democrático, que en nuestro territorio no se está teniendo", sentenció Ortolan.

Por su parte, el coordinador nacional de Lega del Mundo en Argentina, Marcelo Bomrad, afirmó a Radio Nihuil que"no se veían bien la fotocopia de los documentos de siete avales de la lista y nosotros aportamos nuevas fotocopias firmadas por los avales y ofrecimos llevarlas al Consulado. El MAIE utilizó su mayoría para dejarnos afuera de la competencia electoral".

Bomrad aseguró que el Ministerio de Relaciones Exteriores en Italia ha dicho que "no es causal de impugnación" y agregó que necesitan una resolución pronta porque para poder votar a gente debe registrarse antes del 3 de noviembre. "No quieren que haya jugadores nuevos y quieren seguir manteniendo el statu quo de la situación, con los resultados que todos conocemos, que la atención consular no es la mejor".

Argentina es el país con más italianos en el mundo, con un millón de ítalo-argentinos. Incluso Buenos Aires tiene más ciudadanos italianos que Venecia. Por ello, destacan la importancia de que los ciudadanos italianos en el país vayan a votar. En las últimas elecciones, en 2015, votó el 5% del padrón.

Desde Lega afirman que los COMITES Consulares desde sus comienzos, hace 30 años, están gobernados por el MAIE y no funcionan ni ayudan a los italianos. Por eso, Lega propone poner en marcha estos parlamentos para poder asistir en la ejecución de los trámites a los ítalo-argentinos.

Además, aseguran que no es una elección común porque en Italia se está discutiendo la ciudadanía por el lugar de nacimiento en vez de que sea, como es actualmente, por la sangre; y ellos tiene representatividad en Italia para poder ganar el debate.

Por ahora, el cónsul de Italia en Mendoza, Piero Vaira, no ha querido dar explicaciones de lo que está ocurriendo.

¿Cómo inscribirse para votar?

Para que los ítalo-argentinos puedan votar en las elecciones del 3 de diciembre, deben registrarse antes del 3 de noviembre. Deben llenar la solicitud de inscripción en la lista electoral para las elecciones de los COMITE que se pueden descargar de la página del consulado y enviarlo firmado con una copia del DNI por correo electrónico a elettorale.mendoza@esteri.it o de forma presencial en la sede del organismo ubicado en la calle Necochea 712, de la Ciudad de Mendoza.

Las personas ya empadronadas recibirán la boleta para emitir el voto en la dirección que indicaron en la solicitud de inscripción y deberán realizar una cruz sobre el logo del partido que desea votar.