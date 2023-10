Decidieron expulsar a Daniel Orozco de la Unión Cívica Radical

Entre otras cosas, por esa postura es que la mujer -que militó a Francisco Lo Presti para la intendencia- llevó a cabo su intento de desprender del partido al médico, a su mujer y funcionaria, y de otros dos referentes también señalados en estos meses: uno de ellos es Osvaldo Oyhenart- de la primera tanda de imputados por los supuestos delitos en la comuna y, teóricamente, grabado en el famoso audio durante el ingreso a un motel que destapó todo. El otro es Martín Bustos, el titular de Obras y Servicios Públicos y quien buscara sostener la intendencia para el orozquismo en las elecciones, quedando finalmente segundo.

Osvaldo Oyhenart.jpg También se solicitó desafiliar a Osvaldo Oyhenart, pero este no fue candidato. Está imputado por la causa de las cooperativas.

Por qué pidieron la expulsión de Orozco

Para la denunciante y para quienes decidieron hacer caso a su pedido, el intendente y Janina Ortiz incumplieron uno de los incisos del artículo 14 en la Carta Orgánica del partido. Este apartado prohíbe la presentación pública a cargos electivos de cualquier naturaleza "por otra agrupación política sin estar debidamente autorizado por la autoridad competente”. La pena como contrapartida por tal incumplimiento es la pérdida de la calidad de afiliado. O sea, lo que le estaría pasando a Orozco ahora.

Daniel Orozco y Janina Ortiz.png Daniel Orozco y Janina Ortiz se casaron en septiembre y viajaron a México en pleno escándalo judicial.

Los que resolvieron fueron la senadora provincia María Mercedes Rus; el presidente del Comité Lujan, Leonardo Gómez; la actual asesora de Alfredo Cornejo en el Senado Emilia Cabrera, y el ex concejal tunuyanino Paulo González. “Fue unánime; no hubo dudas de ninguno de nosotros”, confirmaron a Diario UNO dos miembros de ese tribunal de ética que resolvió el destino de la pareja. Prefieren no hablar “en on” hasta que no se los haya notificado en términos formales.

Precisamente, hasta que no haya una notificación de esa clase , que se está cursando por estas horas y tendría novedades por la tarde, no habrá concreciones en cuanto a la desafiliación. Es porque tanto Daniel Orozco como Janina Ortiz aún tienen tiempo para presentar sus descargos y apelaciones ante el Consejo Provincial, lo cual podría determinar que se frene el proceso y no sean expulsados.

Por lo pronto no se conoce la posición del intendente saliente ni de la futura diputada provincial. Es decir, es incierto si efectivamente decidirán hacer uso de sus chances de recurrir la medida o si simplemente la aceptarán. “Esto está en firme; se certifica y ahí los van a notificar a ellos. A partir de ahí se avanza en una expulsión total”, expresaron desde el seno del radicalismo, conducido por Tadeo García Zalazar.

