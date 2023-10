De Mendiguren insistió en que si gana Sergio Massa llamará "a un acuerdo nacional"

"Cuando Sergio (por Massa) sea presidente llamará a un acuerdo nacional, porque no hay otra forma. La propuesta es no profundizar la grieta porque si no, no tenemos destino", afirmó De Mendiguren en una reunión que mantuvo esta tarde con productores, industriales y referentes del sector turismo del sur mendocino en San Rafael.

"Lo tenemos claro, la producción hoy es prioridad en la Argentina y para eso hay que reforzar las reservas", vaticinó el abogado ligado a pymes y ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA).