La economía no es sustentable, llevaron el déficit primario a casi 10% del PBI, la economía cayó 12%, no hay financiamiento, no hay ahorro (al contrario), y todo lo resuelven con emisión monetaria y más impuestos.



sigue — Omar De Marchi (@omardemarchi) December 20, 2020

"La economía no es sustentable, llevaron el déficit primario a casi 10% del PBI, la economía cayó 12%, no hay financiamiento, no hay ahorro (al contrario), y todo lo resuelven con emisión monetaria y más impuestos.El contexto actual aleja la inversión privada y transforma al Estado en el mayor dador de empleo o de subsidios. El Estado tiene la pretensión de transformarse en el gran benefactor. Aunque para eso necesita recursos, que no tiene. Sólo distribuirá miseria y escasez", lanzó también el referente del partido de Mauricio Macri en Mendoza.

Obvio que hay otro camino, y es votar a la oposición, pero la oposición en serio, aquella que no se vende al Gobierno sino que mantiene los valores y las convicciones de manera inalterable. La Cámara de Diputados es el último pulmón que le queda a la República. Si el kirchnerismo gana, irán definitivamente por la justicia y por los medios de producción. Por eso la elección del 2021 es fundamental. Tenés que sumarte, tenés que participar, si no los frenamos, nos quedamos sin República. La reacción es ahora, porque puede que mañana sea tarde...