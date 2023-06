De Marchi aseguró que Mendoza necesita crecer "al margen de lo que hagan en Buenos Aires"

Omar De Marchi entiende la gravedad de lo que sucede con el rumbo de la Argentina pero descree del mensaje que indica que poco puede hacerse desde Mendoza para torcer el rumbo. “Nos bajan el mensaje de que hasta que la economía no se estabilice, Mendoza no va a crecer, y no es verdad”. Por ello, entre sus ejes de campaña figura la aceleración en la creación de puestos de trabajo. Y aunque no se atrevió a poner una cifra porque “no sería serio”, sí vaticinó que, gane quien gane la Casa Rosada, en el país se va a desplegar un plan de saneamiento económico. Y que la reactivación argentina va a demandar varios meses, como mínimo. “¿Y qué vamos a hacer? ¿Sentarnos a esperar en la provincia lluevan soluciones desde Buenos Aires? Absolutamente no: tenemos que construirlas nosotros”, aseveró el precandidato.