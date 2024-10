Daniel Orozco pidió a la Justicia que anule la causa por peculado que lo tiene como imputado

Daniel Orozco, entre el maletín con pruebas y futuras candidaturas

Al salir, Daniel Orozco dijo a los periodistas apostados en el Polo Judicial que la investigación judicial que lo tiene como imputado junto con la esposa, Janina Ortiz, y el ex funcionario Osvaldo Oyhenart, "es arbitraria y está direccionada".

Daniel Orozco, quien se presentó con los abogados penalistas Alfredo Paturzo y Agustín Troncoso, se definió públicamente como "víctima de persecución política" y aunque no admitió que haya tenido que ver con su pase al demarchismo dijo que pasó de ser "el mejor intendente desde el retorno de la democracia a un acusado en la Justicia".

"Yo, en esta causa, debería estar en calidad de testigo y no como imputado", dijo Daniel Orozco y pidió a la prensa tomar imágenes del maletín que portaba al ingresar "porque está bastante cargadito de pruebas que voy a dejar en el Ministerio Público Fiscal".

► TE PUEDE INTERESAR: Álvaro Martínez propuso agravar las penas por falsas denuncias en delitos sexuales

Daniel Orozco aseguró que "no hay pruebas objetivas en su contra"

"No hay ninguna prueba objetiva -enfatizó el ex intendente de Las Heras- que demuestre que tengo responsabilidad en este caso ni que demuestre que he ocasionado un perjuicio a las arcas públicas de Las Heras".

Ofreció, además, un cúmulo de documentación provincial y nacional sobre los residuos urbanos y específicamente en cuanto a las licitaciones y contrataciones de cooperativas de trabajo.

Justamente, el caso de la cooperativa Manos a la Obra, que recibió $35 millones de la comuna, complica a Orozco, Ortiz, Oyhenart y a otras personas, aunque con responsabilidad penal menor por negligencia.

Daniel Orozco, frente a la consulta periodística, no descartó volver a ser candidato a la función pública. Dijo que se lo pide "la gente; incluso, la que no me conoce".