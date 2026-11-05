El presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Dalmiro Garay Cueli, participó del Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática que se desarrolla en la Universidad Nacional del Litoral (UNL), en Santa Fe, donde presentó los avances del Poder Judicial provincial en materia de innovación y transformación de la administración de la Justicia.
Dalmiro Garay expuso los avances de la Justicia de Mendoza en un congreso iberoamericano
El presidente de la Suprema Corte presentó en Santa Fe los resultados de las reformas procesales, la oralidad y la incorporación de tecnología en los tribunales
El encuentro reúne a investigadores, docentes, especialistas en derecho y tecnología y representantes de distintos poderes judiciales de Iberoamérica, con el objetivo de intercambiar experiencias y reflexionar sobre los desafíos de la transformación digital en el ámbito jurídico e institucional.
Garay Cueli fue parte de las Conferencias Magistrales sobre "Justicia en transformación: innovación, gobernanza y nuevos paradigmas tecnológicos".
Durante su exposición, el titular del máximo tribunal mendocino puso el foco en las reformas procesales, la incorporación de la oralidad y la aplicación de herramientas tecnológicas para mejorar el funcionamiento de la Justicia.
Los resultados de las reformas en la Justicia de Mendoza
Entre los aspectos destacados, Garay Cueli señaló la inmediatez como una ventaja del proceso oral, ya que favorece el contacto directo entre quienes intervienen en los procedimientos y permite una mayor cercanía en la administración de justicia.
También sostuvo que "la implementación de este modelo requiere una adecuada regulación de las etapas y reglas del procedimiento para brindar previsibilidad a las partes".
Otro de los ejes fue la reducción de los tiempos de duración de los juicios. Según explicó, la oralidad contribuye a acortar los plazos y mejora las posibilidades de conciliación y resolución de conflictos.
En ese sentido, Garay Cueli presentó resultados de la reingeniería de procesos implementada en Mendoza, entre ellos el 52% de conciliaciones alcanzadas y una caída interanual de 1.530 litigios en el Fuero Laboral entre 2024 y 2025, a partir de las reformas realizadas.
El presidente de la Suprema Corte destacó que la participación en el congreso permite mostrar cómo la innovación, que no se limita a la inteligencia artificial ni a la tecnología, sino que también incluye las reformas procesales, modificó la realidad de los tribunales mendocinos y la manera de impartir justicia.
Finalmente, señaló que el Poder Judicial atraviesa una etapa de mayor aceleración tecnológica que llevará a reevaluar los mecanismos de prestación de servicios y las formas de trabajo dentro de los tribunales.
En pocas palabras
- Dalmiro Garay: expuso avances de la Justicia de Mendoza en congreso iberoamericano sobre derecho e informática.
- Innovación judicial: presentó resultados de reformas procesales, oralidad y tecnología en tribunales mendocinos.
- Resultados clave: se destacó la inmediatez, reducción de tiempos y el 52% de conciliaciones en el fuero laboral.