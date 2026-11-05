Dalmiro Garay expuso los avances de la Justicia de Mendoza en un congreso iberoamericano

Dalmiro Garay, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, fue parte del encuentro que se desarrolla en la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe. Foto: Cristian Lozano / Diario UNO

Durante su exposición, el titular del máximo tribunal mendocino puso el foco en las reformas procesales, la incorporación de la oralidad y la aplicación de herramientas tecnológicas para mejorar el funcionamiento de la Justicia.

Los resultados de las reformas en la Justicia de Mendoza

Entre los aspectos destacados, Garay Cueli señaló la inmediatez como una ventaja del proceso oral, ya que favorece el contacto directo entre quienes intervienen en los procedimientos y permite una mayor cercanía en la administración de justicia.

También sostuvo que "la implementación de este modelo requiere una adecuada regulación de las etapas y reglas del procedimiento para brindar previsibilidad a las partes".

Otro de los ejes fue la reducción de los tiempos de duración de los juicios. Según explicó, la oralidad contribuye a acortar los plazos y mejora las posibilidades de conciliación y resolución de conflictos.

En ese sentido, Garay Cueli presentó resultados de la reingeniería de procesos implementada en Mendoza, entre ellos el 52% de conciliaciones alcanzadas y una caída interanual de 1.530 litigios en el Fuero Laboral entre 2024 y 2025, a partir de las reformas realizadas.

Dalmiro Garay formó parte del Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática y expuso los resultados que está dando la reingeniería de procesos y la tecnología aplicada a los mismos. Foto: Cristian Lozano / Diario UNO

El presidente de la Suprema Corte destacó que la participación en el congreso permite mostrar cómo la innovación, que no se limita a la inteligencia artificial ni a la tecnología, sino que también incluye las reformas procesales, modificó la realidad de los tribunales mendocinos y la manera de impartir justicia.

Finalmente, señaló que el Poder Judicial atraviesa una etapa de mayor aceleración tecnológica que llevará a reevaluar los mecanismos de prestación de servicios y las formas de trabajo dentro de los tribunales.