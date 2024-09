Cuatro intendentes, incluido el de Malargüe, ya dieron un fuerte apoyo al proyecto Distrito Minero Occidental

►TE PUEDE INTERESAR: Los cinco productos por los que vale la pena cruzar a Chile y hacer una diferencia

El intendente de la Ciudad de Mendoza manifestó: "(...) en mi calidad de intendente municipal de la Ciudad de Mendoza tengo el agrado de dirigirme a ustedes a fin de expresar el apoyo al proyecto Malargüe Distrito Ambiental y los 34 informes de impacto ambiental que se encuentran en análisis de dicho expediente".

Y destacó: "Considero que este proyecto no sólo es crucial para el desarrollo económico de la región, sino también que ha sido diseñado con un enfoque responsable hacia la conservación del medio ambiente. La consideración de los informes de impacto ambiental refleja un compromiso serio con la sostenibilidad y la regulación responsable de nuestras actividades mineras".

El intendente de San Rafael, Omar Félix también realizó una presentación a la que accedió UNO en la que dio idénticos argumentos. Félix viene de estar enfrentado con el gobierno provincial por la lucha antigranizo, tras la disolución de la empresa estatal que realizaba el combate de la piedra, a través de aviones que lanzaban bengalas, pero para esta gestión no era eficiente la metodología.

Con el fin de la lucha antigranizo el Gobierno amplió el seguro agrícola e incluyó la cobertura para heladas.

Sin embargo, en esta instancia Félix acompañó a su par Celso Jaque, quien le pidió a toda la comunidad no dejar de pasar esta oportunidad histórica. Ambos peronistas mantienen un acuerdo con el proyecto minero, que impulsa Alfredo Cornejo.

Por último, Diego Costarelli también manifestó su apoyo en congruencia a Suarez y Félix.

Los avales para el Distrito Minero y los rechazos

En la Audiencia Pública, la comunidad de Malargüe fue contundente con el respaldo al proyecto, teniendo en cuenta que quieren desarrollar la minería y hubo sólo 37 consideraciones en contra de hacer exploración, fundamentalmente se expresó el sector de los asambleístas por el agua pura, quiénes lo rechazaron.

Una de las opiniones se basó en apuntar contra la "imprecisión geográfica" de los proyectos en el Distrito Minero, lo que a su criterio impide determinar si hay o no glaciares.

"Como el proyecto Malargüe Distrito Minero Occidental no identifica con precisión la ubicación geográfica de cada proyecto, no hay forma de compararlo con el inventario nacional de glaciares realizado por el IANIGLA. Al no estar derogada la Ley Provincial 7722, están prohibidos el uso de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico en los procesos mineros. Al no estar correctamente definidos los proyectos, no sabemos si van a poder encuadrarse en dicha Ley", destacó una opinión en contra.

Otra de las posturas que ponen en duda la sustentabilidad del proyecto llaman a realizar una consulta popular para definir la prosecución del proyecto. Esto implicaría que los vecinos tomen la decisión, muchas veces sin los conocimientos técnicos, que sí proporcionan los dictámenes sectoriales.

Las notas de los intendentes avalando la exploración minera

