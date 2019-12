Paola Alé

La elección en el sindicato de choferes de colectivos sumó un nuevo capítulo este jueves cuando Luis Arancibia, representante de la lista opositora a la de Rodolfo Calcagni, secretario general del Sipemom, denunció que el sindicalista llenó de policías el acto eleccionario sindical, para cuidar las urnas y sus propios votos, ya que es el único partido que se presenta.

Te puede interesar: ANSES: antes de Navidad la jubilación mínima llegaría casi a $17.000

La queja puntual es que Sipemom no protege a los choferes frente a los hechos de inseguridad como el que vivió Roberto Rodríguez, el trabajador de la línea 500 baleado en un intento de robo en Guaymallén, pero sí cuida con efectivos públicos sus votos. Por este motivo, los compañeros de Rodríguez decidieron no votar como forma de protesta por la seguridad.

Por su parte, Calcagni aclaró que los policías no son pagados por Sipemom, sino que los envía el Ministerio de Seguridad, como en cualquier proceso electoral.

El grupo 500 no vota

Arancibia, quien pertenece a la empresa del chofer agredido, aseguró que en la sede de esta línea hay gran presencia policial, pero que los compañeros de Rodríguez han decidido no votar en forma de protesta por la falta de protección con la que tienen que lidiar a diario.

"Es una vergüenza que Calcagni utilice nuestros aportes para custodiar sus propios votos -ya que no hay otra lista en el cuarto oscuro- en lugar de invertir ese dinero en proteger a los trabajadores" Luis Arancibia,dirigente sindical opositor a Calcagni

En noviembre ambas líneas sindicales se habían enfrentado con gritos y golpes durante una protesta.

Además, aseguró que en el grupo 500 nadie está participando de las elecciones, en repudio a lo ocurrido con el compañero atacado y la poca respuesta del sindicato al respecto.

Consultado acerca de este punto, Calcagni aseguró que ellos se están preocupando por la seguridad de los trabajadores y que desde hace cuatro años se reúnen todos los lunes con funcionarios y con empresarios del transporte.

En cuanto a los pedidos especiales de los choferes, el sindicalista aseguró que sí se van a tener en cuenta, aunque agregó: "Todo lo que hacemos al respecto de mejorar la seguridad de los choferes, lamentablemente, no alcanza".

"Todo lo que hacemos al respecto de mejorar la seguridad de los choferes, lamentablemente, no alcanza" Rodolfo Calcagni,secretario general de Sipemom

Sobre la falta de votación de los empleados de la línea 500, el secretario general manifestó "a las 18 vamos a ver si han votado o no, y si no lo han hecho, lo respetamos porque no es obligatorio votar".

Elecciones cuestionadas

Arancibia manifestó que "Calcagni incumplió los tiempos electorales" para no permitirle a la lista naranja denominada "La Voz del Volante" participar.

Explicó que cuando el actual secretario gremial anunció la fecha de las elecciones era 24 de octubre y había tiempo para presentar listas hasta el 23.

Por este motivo, su agrupación lo denunció ante la Justicia Federal y el Ministerio de Trabajo de la Nación, organismos que aún no se han expedido al respecto.

En tanto, Calcagni aseveró que él ha cumplido todos los pasos en tiempo y forma y por eso las elecciones se están desarrollando con total normalidad.