Cristina respondió a Milei por la denuncia de ANSES en su contra y Hebe Casado otra vez la cuestionó

Según informó Infobae, ANSES denunció que Cristina Kirchner “insertó en instrumentos públicos declaraciones falsas” para “percibir adicionales por zona austral en los beneficios N° 40-5-8085213-0 (derivada de la asignación mensual vitalicia ley N° 24.018 por viudez del ex presidente Néstor Carlos Kirchner) y N° 40-5-8085268-0 (asignación mensual vitalicia Ley N° 24.018 por su carácter de ex presidente), siendo de público y notorio conocimiento su residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el período de percepción de ambas asignaciones, simultáneo además con su desempeño en el rol de senadora por la Provincia de Buenos Aires (10/12/2017 – 10/12/2019) y vicepresidenta de la Nación (10/12/2019 – 10/12/2023), todo ello cometido en perjuicio de la Administración Nacional de la Seguridad Social”.

¿Qué respondió Cristina Fernández de Kirchner tras ser denunciada penalmente?

La serie de publicaciones que realizó la ex vicepresidenta comenzó así: "Che Milei… ¿Ahora vos también, como Mauricio Macri, me denunciás en Comodoro Py y mandás a la burra que te hace Reiki y le saca la comida a los pobres (en referencia a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello) y al otro burro que pusiste en la ANSES, recién llegado de sus vacaciones en México, a que hagan la berretada de decir que mi domicilio no es en Santa Cruz?".

"Desde que me fui de La Plata a vivir a Santa Cruz en 1976 y mi domicilio pasó a ser Río Gallegos, nunca más lo cambié ni lo cambiaré. Aunque es verdad que, si me apurás un poco, no puedo dejar de reconocer que mi lugar en el mundo es Calafate", se defendió.

Cristina Kirchner.jpg Cristina Fernández de Kirchner se defendió públicamente de la denuncia penal en su contra efectuada por ANSES.

Y continuó: "Como es público y notorio, a partir de 1995 empecé a desempeñar cargos electivos nacionales hasta diciembre del 2023 y por lo tanto, como es obvio, estuve gran parte del tiempo en Capital Federal. Mi casa está en Río Gallegos y en El Calafate. Lo mismo ahora que, no se si te enteraste, soy presidenta del Partido Justicialista a nivel nacional y su sede está en Capital Federal".

Cristina le sugirió a Milei "consultar con un psiquiatra"

Como ya hizo en otras ocasiones, la ex presidenta respondió con fuertes agravios a las acusaciones, y opinó sobre recientes dichos de Javier Milei en el Foro de Davos: "Hay temas que tan recurrentemente citás en torno a la sexualidad y que, te soy sincera, me han comenzado a llamar poderosamente la atención: abuso de menores vinculándolos con la homosexualidad… hasta me acuerdo que has llegado a hablar públicamente de niños en un jardín de infantes encadenados y envaselinados… ¡Un horror!".

"En serio… Deberías buscar asesoramiento médico para no decir barbaridades y buscar un buen psicólogo… ¿O tal vez, un buen psiquiatra? Lo necesitás. Y, además, como sos el Presidente, le vendría muy bien a todos los argentinos y todas las argentinas", concluyó.