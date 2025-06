Cristina Kirchner y otros 8 condenados en la Causa Vialidad deberán devolver unos $85.000 millones

El fallo de la condena dictada el 6 de febrero de 2022 que ahora es de cumplimiento efectivo incluye la devolución de esa cifra por parte de Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.

Lo que el Tribunal Oral Federal N°2 y luego la Cámara de Casación establecieron es que el “monto de perjuicio al Estado” es por los 51 contratos que le fueron adjudicados al Grupo Austral, propiedad de Báez, ex socio comercial de la ex vicepresidenta según la condena (la defensa de Cristina asegura que esto no fue probado).