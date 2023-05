En el acto de Plaza de Mayo, Cristina estiró el suspenso sobre la candidatura presidencial

"Néstor sigue viviendo en el pueblo" fue la primera expresión de Cristina que arrancó una ovación. Luego se refirió a la deuda externa, cuestionó severamente a Mauricio Macri y dijo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación es un mamarracho

Cristina en Plaza de Mayo.jpg El escenario. En la primera fila estuvieron Axel Kicillof, Wado de Pedro y Sergio Massa, los tres que suenan como posibles candidatos a presidente por el peronismo, aunque finalmente Cristina no dio definiciones.

El clamor por Cristina presidenta

Luego de que se entonara el Himno Nacional de inmediato los asistentes comenzaron a corear con fuerza lo que venían cantando desde temprano: "Presidenta, Cristina presidenta, Cristina presidenta". Esto a pesar de que ya dos veces, la líder del kirchnerismo anunció públicamente que no será postulante a ningún cargo porque se siente proscripta por la Justicia.

El "Cristina presidenta" no se escuchó sólo una vez. Como un clamor la multitud le reclamó a cada instante que accediera al pedido y hasta le pidieron "una más, y no jodemos más", en alusión a las dos presidencias anteriores.

Cartel de Néstor.jpg Néstor Kirchner fue homenajeado al cumplirse 20 años de su llegada a la presidencia de la Nación.

La deuda, los dólares, el FMI

Cristina cuestionó duramente a quienes plantean una dolarización, como el diputado Javier Milei, y recordó que en principios de los 2000 "explotó todo" cuando se terminó la convertibilidad de los años' 90.

"El día que se cayó esta falsa dolarización explotó todo", recordó la ex presidenta,

"Cuando hoy vemos a discípulos y colaboradores de ese ministro de ojos claros (por Domingo Cavallo) explicar lo que van a hacer, a nosotros, que no tenemos títulos de economistas porque somos simples abogados...", afirmó la titular del Senado.

"Fuimos los kukas los que pagamos los depósitos a plazo fijo con el Boden 12, el bono que se le entregó a cada uno de los que cuando fueron a buscar los dólares y los pesos a los bancos no estaban. Esos dólares de 2001 los pagaron los kukas, Néstor y Cristina. Ocho cuotas, las tres primeras la pagó Néstor, la última en 2012, anoten genios de la economía, se las pagamos nosotros la de ustedes, los perucas" "Fuimos los kukas los que pagamos los depósitos a plazo fijo con el Boden 12, el bono que se le entregó a cada uno de los que cuando fueron a buscar los dólares y los pesos a los bancos no estaban. Esos dólares de 2001 los pagaron los kukas, Néstor y Cristina. Ocho cuotas, las tres primeras la pagó Néstor, la última en 2012, anoten genios de la economía, se las pagamos nosotros la de ustedes, los perucas"

"No puede seguir atado a una economía primarizada y los precios internacionales aunque llueva o salga el sol. Hay que dar un salto cualitativo, articular lo publico y lo privado. Esta es la discusión que necesitamos los argentinos y no las boludeces que escuchamos todos los días por la televisión", planteó la ex mandataria

Y recordó: "Cuando Néstor llegó al gobierno recibió la deuda soberana defaulteada más grande la historia y la reestructuró contra viento y marea, logrando la quita de intereses más importante de la que se tenga memoria".

"Era la deuda que había sido estatizada en el '82, cuando se iba la dictadura militar y que se contrajo en los '90 para sostener la convertibilidad, la falsa dolarización", afirmó.

Cristina en Plaza de Mayo1.jpg Una multitud colmó Plaza de Mayo.

Sobre Alberto Fernández

CFK volvió a diferenciarse de la gestión del presidente Alberto Fernández, aunque señaló que su gobierno es "infinitamente mejor de lo que hubiera sido otro de Macri".

"Todos saben las diferencias que he tenido y que tengo. Dije que iba a haber crecimiento y había que cuidar que no se lo llevaran cuatro vivos y pasó que se lo están llevando cuatro vivos", subrayó.

La ex presidenta reiteró: "Aún con diferencias, este gobierno es infinitamente mejor lo que hubiera sido otro de Macri, no tengo dudas".

"Muchos dicen que mi segundo gobierno no fue tan bueno como el de Néstor y el primero mío. Tengo claro que es porque cuando más ganaban los trabajadores y cuando más podría ahorrar la gente. No tengo ninguna duda" "Muchos dicen que mi segundo gobierno no fue tan bueno como el de Néstor y el primero mío. Tengo claro que es porque cuando más ganaban los trabajadores y cuando más podría ahorrar la gente. No tengo ninguna duda"

"La Corte es un mamarracho"

"Aquella Corte, de la que Néstor había pedido su juicio político, al lado se este mamarracho que tenemos hoy... nunca se dijo de un juez de la Corte las cosas que se saben. No importa si es un jurista de una u otra orientación, pero los argentinos merecen tener una Corte Suprema de Justicia digna, es la imagen del país también", recalcó la vicepresidenta mientras la militancia arremetía contra el máximo tribunal con el canto "La proscripción, la proscripción, se va a la puta que lo parió".

"Es necesario volver a darle al país un Poder Judicial que se ha evaporado entre las tramoyas de una camarilla indigna para la historia argentina" "Es necesario volver a darle al país un Poder Judicial que se ha evaporado entre las tramoyas de una camarilla indigna para la historia argentina"

"Los argentinos se merecen tener una Corte de Justicia que sea llamada como tal sin ponerse colorado; a todos los partidos se los pido", añadió.