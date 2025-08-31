Corrientes va a las urnas para elegir al sucesor del gobernador radical Gustavo Valdés

gustavo valdes elecciones Gustavo Valdés, actual gobernador de Corrientes. Agencia Noticias Argentinas

El peronismo apuesta a la segunda vuelta

Del lado opositor, el peronismo busca recuperar terreno con Martín Ascúa, intendente de Paso de Los Libres, quien tiene como compañero de fórmula a César Daniel Lezcano (Frente Renovador).

El candidato justicialista cuenta con el respaldo de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien estuvo en la presentación de su candidatura, en el último acto público que participó antes de la sentencia en la causa Vialidad.

El peronismo correntino apunta a 2 objetivos: ingresar en una eventual segunda vuelta, fijada para el 21 de septiembre, y recuperar para ese espacio ciudades grandes como Corrientes Capital y Mercedes, según publicó la Agencia Noticias Argentinas.

El resto de las candidaturas

Por su parte, La Libertad Avanza (LLA) tiene candidato propio e impulsa la figura del diputado Claudio Lisandro Almirón junto a Evelyn Karsten; mientras que Encuentro por Corrientes (ECO), promueve al ex gobernador Ricardo Colombi y Martín Barrionuevo.

Además, se presentarán Sonia López y Raúl del Lago por Cambiá Corrientes; Adriana Vega y Andrés Barboza por Partido de la Esperanza y Carlos Romero y Ana Casaro Quiñones del Partido Ahora.

En algunos municipios, entre ellos, Corrientes, Goya, Paso de los Libres, Santo Tomé, Curuzú Cuatiá, Bella Vista y Mercedes, se elegirán también intendentes y concejales.

La participación proyectada muestra cierta incertidumbre en el electorado, con estimaciones de ausentismo superiores a la media histórica, lo que podría influir en el resultado final, según informó Noticias Argentinas.

El operativo electoral contará con la participación de fuerzas de seguridad provinciales y nacionales.

Los primeros resultados en las elecciones de Corrientes estarán a las 21

La Junta Electoral de la Provincia de Corrientes informó que los primeros datos del escrutinio provisorio comenzarán a difundirse a partir de las 21 de este domingo en el siguiente link.

elecciones en corrientes La Junta Electoral de la Provincia de Corrientes informó que los primeros resultados estarán a las 21. Agencia Noticias Argentinas

Se espera que los primeros resultados en cargarse sean de localidades del interior con menor cantidad de votantes, mientras que los datos de la Capital -que concentra el 33% del padrón- serán los últimos en procesarse.

Es importante diferenciar el recuento provisorio de este domingo por la noche, que no tiene validez legal, del escrutinio definitivo. La Junta Electoral informó que el conteo definitivo comenzará el martes 2 de septiembre a las 18.