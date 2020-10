Coronavirus en Argentina: tres propuestas de Najul (UCR)

“El personal de la salud está realizando un esfuerzo muy grande en todo el país y por eso debemos poner los recursos del Estado en fortalecer el sistema, pero también en proteger a quienes se encuentran en la primera línea de batalla. La Nación debe reconocer el esfuerzo enorme de miles de profesionales que resignan tiempo con sus familias, horas de descanso y vacaciones para cuidarnos a todos”, dijo Najul.

Aclaró que es responsabilidad del Gobierno nacional hacer frente a estas medidas porque es generador de recursos, mientras las provincias no tienen presupuestos extraordinarios para sortear las dificultades de esta situación sanitaria inédita.

Además, la diputada presentó dos iniciativas complementarias, que prevén la creación de un Programa Nacional para la Detección Precoz y el Control de la Transmisión de COVID-19, así como una Campaña de Información y Sensibilización sobre la prevención de contagio del virus.

Ha quedado claro que cerrar todo indiscriminadamente no tiene sentido. Se impone la necesidad de una estrategia sectorizada, sustentada en operativos masivos de testeos en el territorio y trazado de contactos, para avanzar con el aislamiento allí donde sea estrictamente necesario. Mendoza ha dado un paso adelante, basada en información fidedigna del terreno y en el convencimiento de que este es un partido largo, no podemos frenar nuevamente la producción y el trabajo

"En este sentido, es fundamental capacitar y llevar a la calle a grupos de agentes rastreadores, con zonas de influencia delimitadas, para que las autoridades responsables puedan contar un diagnóstico en tiempo real de la situación de cada jurisdicción, algo que, al día de hoy, 7 meses después del comienzo de las restricciones, nunca se aplicó con coherencia a nivel nacional", sumó la legisladora de Juntos por el Cambio.

“Además en la medida que profundicemos las campañas de concientización, y que las adaptemos a la actualidad de cada provincia, podremos darle a la ciudadanía las herramientas necesarias para prevenir el contagio, con información adecuada a cada grupo etario. El componente educativo y de responsabilidad individual y social es esencial para bajar el ritmo de contagios sin resignar la actividad económica”, cerró Najul.