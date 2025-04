Claro está que las razones económicas de Cornejo primaron. "Es una buena noticia que se libere, vamos en una dirección correcta", dijo públicamente el gobernador en el primer día hábil en que se testeaba el impacto en los mercados de la salida del cepo y el valor del dólar se mantenía cercano a la base de las bandas de flotación que dispuso Milei.

Foto: Diario UNO / Cristian Lozano

Ya ha repetido insistentemente que cada vez que Argentina tuvo superávit fiscal y superávit comercial, a Mendoza le fue mejor que al país. Para probarlo repasa los indicadores de principios de la década del '90 y los 4 años de la gestión de Néstor Kirchner.

Pero a esa perspectiva le suma otro argumento que no es menor. Es probable que a las provincias de Buenos Aires o a Santa Fe, la salida del cepo les impacte más porque sus economías tienen industrias protegidas de la importación, que ahora pueden sentirse resentidas, pero en principio es impacto no repercutiría de la misma manera en estas tierras.

"El que vende en el país una maquinaria agrícola por 250.000 dólares y ahora ve que si liberan importaciones puede entrar una importada por 90.000 dólares obviamente lo va a sufrir, pero es el momento de sincerar eso, ¿por qué los argentinos tenemos que pagar por la misma maquinaria el triple de lo que cuesta en otros países? Con la industria textil pasa lo mismo", ejemplificó uno de las fuentes que consultó el mandatario.

Eso no ocurriría, o al menos no sería significativo para las industrias mendocinas. Es que si bien puede sentirlo la metalmecánica, sobre todo en el precio del acero y algunos insumos, en Casa de Gobierno confían en que la industria madre, la vitivinicultura, no lo sufra tanto.

En el Gobierno confían en que la salida del cepo que dispuso Javier Milei no impacte de manera negativa en la vitivinicultura mendocina.

"En Mendoza la vitivinicultura tiene algunos indicadores de caída, pero están atados a caídas del consumo. De igual manera las bodegas que se reinventaron y llas que se preocupan por mantenerse competitivas son reconocidas y tienen gran presencia en el mercado mundial. A ese sector no debería perjudicarlo la salida del cepo", apuntan algunos analistas, que son de los reticentes a creer que la medida de Milei pueda generar un "industricidio".

Si bien conservan el optimismo, a la hora de evaluar posibles repercusiones miran de reojo el comportamiento de sectores que han sido motores de la economía local como son el turismo y la construcción.

Tampoco creen que repercuta en las arcas locales el hecho de que el acuerdo con el FMI -que aceleró la salida del cepo-, suponga una reforma de la coparticipación.

"Ningún esquema distinto de coparticipación nos va a dejar peor de lo que ya estamos. Eso es casi una expresión de deseo que figuró por lo menos en los últimos tres acuerdos del FMI con Argentina y nunca se cumplió", aportan los más memoriosos que pasaron por el Ministerio de Hacienda. Además se amparan en que, la debilidad legislativa de los libertarios hace que sea difícil que avance una modificación en ese sentido.

"Después de salir del cepo hay que incentivar a las pymes"

Aunque no dudó en respaldar a Milei con la salida del cepo cambiario, Cornejo también deslizó en algunas de sus últimas apariciones una preocupación: la necesidad de que la próxima medida sea proteger a las pymes.

Pymes de Mendoza.jpg Si bien respaldó la salida del cepo, Alfredo Cornejo también reclamó que la próxima medida económica de Javier Milei sea un alivio fiscal para las pymes.

Entiende que el superávit comercial puede tambalear y reclama que tras la salida del cepo deben aparecer algunos incentivos fiscales para esas pequeñas y medianas empresas, que son en su gran mayoría las generadoras de la mayor proporción de empleo.

"Esperemos que salga bien (la salida del cepo), pero necesitamos una protección de las pymes en el buen sentido, un incentivo fiscal para el empleo. Para atacar la pobreza no alcanza con bajar la inflación, necesitamos más empleo y eso va de la mano de las pymes", apuntó por lo bajo.

Para reforzar el reclamo del mandatario en pos de un salvataje fiscal para las pymes, una fuente de Casa de Gobierno marcó una comparación que es por demás gráfica: "Hoy el costo laboral de una pyme es casi igual que el de una minera en la etapa de explotación".

A esos alivios fiscales Cornejo de buena gana le sumaría alguna reforma laboral que también sirva para quitarles cargas laborales a las pequeñas y medianas empresas. Por eso ahora espera conocer la letra chica del plan que Milei podría llevar al Congreso para avanzar con esa reforma.

Sabido es que el mismo FMI marcó en el acuerdo que es necesario que Argentina avance con “reducir la informalidad y promover la creación de empleo formal”, y todo hace suponer que esa será la próxima medida que el Gobierno le enviará a los legisladores.

No sólo es la economía, hay fuertes razones políticas

A la sumatoria de razones económicas, en Mendoza también se adosan varios argumentos políticos para respaldarlo a Milei en la decisión de salir del cepo cambiario.

Hacia afuera, los radicales mendocinos salen a marcar el daño que le generaron al país "los últimos 30 años de estancamiento. Hace 30 años cruzábamos la cordillera y Chile tenía un Producto Bruto inferior al de la Argentina, hoy nos supera cómodamente. Lo mismo pasa con España, era inferior y hoy es 9 o 10 veces superior a nuestro país".

Es más, asumen que -aunque suene incómodo- Milei está haciendo "el trabajo sucio que había que hacer" y en el que Macri fracasó "por la debilidad de su gobierno".

Javier Milei con Fantino en Neura Después de implementar la salida del cepo, el presidente Javier Milei defendió su medida y resaltó que el precio del dólar no se disparó como pronosticaban los más pesimistas.

Lo que no dicen con tanta soltura en estos tiempos preelectorales es que también lo respaldan políticamente porque a nadie le conviene un gobierno que se debilite a dos años de terminar la gestión.

En esa línea argumentativa también cabe una posibilidad que amasan en el cuarto piso: el respaldo político podría suponer un acuerdo electoral que incluya unificar las elecciones legislativas con la Nación. En ese esquema todos saldrían ganando.

"Es una alternativa que le simplificaría la vida al votante mendocino y en paralelo fortalecería el vínculo con los libertarios. Si fuésemos en una misma lista, a ellos les serviría para fortalecer su número en el Congreso porque podrían sumar algún diputado nacional y si nosotros definiéramos las listas a la Legislatura, en principio buscaríamos mantener el nivel de representatividad que hoy tenemos en la Casa de las Leyes", se sinceró un experimentado radical que supo analizar las variables que tiene Cornejo en la mesa.