Cornejo revisa con lupa las elecciones de CABA y delimita la alianza con los libertarios

milei acto adorni 2.jpg El presidente Javier Milei se puso al hombro la campaña de las elecciones legislativas de La Libertad Avanza para impulsar a su alfil y vocero, Manuel Adorni.

Tal es la furia que los libertarios le imprimieron a esta elección, que hasta Milei decidió no viajar a la asunción del papa León XIV para monitorear de cerca esa legislativa. Aun así, los consultores se atreven a aventurar que en el supuesto caso de que el candidato oficialista, Manuel Adorni, quedase segundo detrás del peronista Leandro Santoro, los libertarios saldrían festejar haberle ganado al PRO de Mauricio Macri.

"Tan trascendental es la elección que se subieron al ring un presidente y un ex presidente. Eso no pasó nunca y revela todo lo que hay en juego", aportó otro analista.

Por todo esto ese resultado sí impacta en las ínfulas que podría tener Karina Milei, presidenta y jefa de La Libertad Avanza, a la hora de sentarse a negociar las listas y las candidaturas con los gobernadores que aún no tuvieron sus elecciones, como es el caso de Alfredo Cornejo.

Javier Milei, Manuel Adorni y Karina Milei.jpg La dupla presidencial de Javier Milei y su hermana Karina respaldó con todas las herramientas al candidato de La Libertad Avanza en CABA, Manuel Adorni.

En territorio mendocino el presidente de La Libertad Avanza, el diputado nacional Facundo Correa Llano, sólo tiene la misión de armar el partido; pero a la verdadera negociación electoral la encabeza sólo Karina, con auxilio esporádico de Eduardo "Lule" Menem o de Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados.

Diario UNO consultó a tres encuestadores locales para sondear cómo creen que podría impactar esa elección porteña en estas tierras.

Una negociación estratégica y conveniente

Con el resultado de las elecciones del domingo pasado en cuatro provincias, en Casa de Gobierno se envalentonaron y salieron a marcar que habían ganado los oficialismos. Sin rodeos indicaron que en todas se habían impuesto las listas de los gobernadores y que el único triunfo que podía celebrar La Libertad Avanza fue el del Chaco, en donde se aliaron con el radical Zdero.

"Es claro que nos necesitamos mutuamente", soltó entonces un dirigente de la mesa chica de Cornejo en referencia a la conveniencia de aliarse con los libertarios.

En el medio, el mandatario provincial y la Casa Rosada se brindaron algunos gestos de acercamiento. El mendocino avaló que su vicegobernadora Hebe Casado se afiliara a La Libertad Avanza, y el pomposo acto se haría entre martes y jueves de esta semana en Buenos Aires.

Hebe Casado libertaria.jpg La vicegobernadora Hebe Casado ya anunció que se afiliará a La Libertad Avanza entre el martes y el jueves próximo en un acto que se hará en Buenos Aires.

Por su lado los libertarios -que no son nada sueltos de billetera- el lunes pasado acordaron con Cornejo cederle el arreglo de tres rutas nacionales que atraviesan Mendoza y están literalmente destruidas: la ruta 7, la 40 y la 143. El Estado mendocino invertirá en esas obras U$S200 millones del Fondo del Resarcimiento (que iban a ser para Portezuelo del Viento) y planea recuperarlos con el cobro del peaje una vez que las obras estén terminadas.

Alfredo Cornejo firma convenio en Buenos Aires.jpg Alfredo Cornejo firmó un acuerdo con Vialidad Nacional para hacerse cargo de arreglar el estado de tres rutas nacionales que atraviesan Mendoza. Muchos leyeron eso como un gesto de acercamiento de los libertarios para con el mendocino.

Pero la hora de la verdad será después de las 19 de este domingo, cuando las urnas porteñas empiecen a revelar quién se impone en esa elección atomizada, en la que algunos encuestadores ven un escenario dividido en 3 tercios que encabezan el vocero presidencial Manuel Adorni, el referente peronista/kirchnerista Leandro Santoro y la dirigente del PRO, Silvia Lospennato.

Tan ajustada se prevé esa elección, que Martha Reale vaticinó que quien triunfe "difícilmente llegue al 30% de los votos", lo que en cualquier otro comicio se podría leer como un fracaso.

Si las urnas le sonríen y Adorni se impone en CABA, la hermana del presidente estaría en una mejor posición para exigirle a Cornejo una mayor presencia de sus fichas en las listas de diputados nacionales e incluso una prioridad de esos candidatos. En ese posible escenario es clave también saber si La Libertad Avanza le pide al ministro de Defensa, Luis Petri, que se suba a esa lista de aspirantes a la Cámara de Diputados.

"En este contexto, aún saliendo segundos los libertarios van a festejar haberle ganado al PRO en CABA y eso puede incidir en las futuras negociaciones electorales, porque de fondo vendrían a confirmar que La Libertad Avanza se quedó con ese electorado de derecha y centro derecha", analizó la encuestadora Martha Reale, directora de la consultora Reale Dalla Torre.

"Esa contienda que el presidente abrió con el PRO no es trasladable a las provincias y menos a Mendoza. El partido amarillo perdió identidad y los libertarios se lo fagocitaron. Y a la vez vemos que Milei no ha logrado trasladar intención de voto a sus referentes en esas 4 provincias y eso también se pone en la mesa a la hora de negociar", opinó Roberto Stahringer, director de la consultora Sociolítica.

Se enfrentan dos sellos o nace una alianza

Nadie lo dice abiertamente, pero es claro que si los libertarios no logran un triunfo contundente en CABA sus dirigentes perderán fortalezas en las futuras negociaciones y deberán bajar las pretensiones.

En ese caso, Alfredo Cornejo podría sacar a relucir su condición de estratega para acordar una alianza que le sea favorable y que termine atrayendo al votante mendocino.

En Casa de Gobierno no olvidan el respaldo que tuvo Javier Milei en estos lares, y tienen claro que conserva una imagen positiva que ronda los 50 puntos, pero a la vez confían en las fortalezas de Cambia Mendoza.

Cambia Mendoza-Elecciones 2023.jpg La alianza oficialista de Cambia Mendoza ha ido perdiendo soldados desde que se conformó en el 2015, pero aún así, según los encuestadores consultados sigue generando adhesión y confianza en el electorado mendocino, también ayudada porque la oposición no logra consolidarse y unirse. Nicolás Rios

Pese a que esa alianza perdió varios soldados en el camino (se fueron el PD, y más tarde los siguió un sector de la Coalición Cívica y luego el PRO) los analistas siguen leyendo que para el electorado mendocino ese sello conserva identidad local y "genera confianza", lo que -aseguran- hace que se lo siga prefiriendo entre las opciones que se le dan en la provincia, con un PJ dividido y con una oposición fragmentada.

"No es Cambia Mendoza del 2015, ni del 2019, pero aún así -como la oposición no logra reunirse y reforzarse- es un frente que conserva adhesión", admiten desde Casa de Gobierno.

A eso se suma que el sello de La Libertad Avanza no logra cuajar entre los votantes provinciales, que aún no identifican referentes mendocinos que podrían sumarse a las listas de candidatos y por tanto no tienen a quién asociar a Javier Milei. Eso explica por qué las últimas encuestas se limitaron a consultar al electorado si apoyaría un candidato que respalde Javier Milei o a uno que apoye Alfredo Cornejo.

Ante esa debilidad, y pensando en una posible alianza meramente electoral, los estrategas que incentivan ese acuerdo fantasean con una fusión que conserve gran parte del sello mendocino que lidera Alfredo Cornejo y alguna referencia a los libertarios, pero sin que la boleta se vaya a teñir totalmente de violeta.