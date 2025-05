Desdoblados o fusionados, juntos o separados: esa es la cuestión para Cornejo

Hebe Casado libertaria.jpg Tras abandonar el PRO, Hebe Casado ya tuvo su debut público como libertaria en un acto partidario en Guaymallén.

¿Podría pasar que vayan en elecciones concurrentes y separados como dos agrupaciones o en elecciones separadas y juntos? Sí. ¿O sea que podría pasar cualquier cosa? Sí.

Hegemonía territorial

Cornejo entiende que compartir su supremacía en el interior provincial podría debilitarlo en la Legislatura pero a la vez maneja números que dan una imagen muy alta de Javier Milei en la Mendoza urbana y en la profunda. El hombre manos de motosierra es más popular que todos los otros juntos, ¡aterrador!

Sobran argumentos para hacer las dos cosas, El gobernador tiene una decisión tomada pero una parte de él le dice que debería hacer lo contrario. Si se juntan, se juntarán en todo: listas para la Legislatura y lista de diputados nacionales.

Mirando a Mendoza desde el Obelisco

Desde el gobierno nacional también miden Mendoza, les interesa sobremanera -como en todas las provincias- rapiñar todo lo que puedan de las 5 bancas que se ponen en juego acá porque es la única oportunidad que tienen de engordar la flaca hacienda con la que cuentan en el Congreso de la Nación para los años que les quedan en el poder.

Quizás por eso, el negocio de los diputados y senadores provinciales de Mendoza o los concejales departamentales, a los operadores de Milei les interesen un bledo y lo dejen a Cornejo que se maneje con eso y de paso demuestre firmeza puertas adentro del radicalismo mendocino.

cámara de diputados congreso de la nación.jpg En la Cámara de Diputados de la Nación, Mendoza renueva cinco bancas.

El peronismo huele a frente electoral

En las más altas esferas del PRO mendocino no se animan a descartar del todo una alianza con el peronismo "no kirchnerista” -aclaran eso varias veces- si leyeron bien. No sería nada raro ya que en 2023 Omar De Marchi arrimó el bochín con varios intendentes peronistas, a algunos sedujo y jugaron para él.

La Unión Mendocina como tal atraviesa una tensión de la que difícilmente pueda salir si no es por el lado de dejarse absorber por el PRO oficial.

Hay conversaciones y gentilezas por parte del PJ que dirige Emir Félix con varios legisladores de LUM y del PRO. De hecho, hay varios legisladores de LUM que vienen del peronismo.

"Si Cornejo se junta con Milei estratégicamente, ¿por qué no podríamos nosotros hacer lo mismo?”, reflexionan desde ambos sectores en donde reconocen que las negociaciones están muy en ciernes. Pero no las descartan que es un montón.

Emir Félix en Séptimo Día.jpg Hay conversaciones y gentilezas por parte del PJ que dirige Emir Félix con varios legisladores de LUM y del PRO.

Se armó bondi con el bondi

Un trabajador mendocino debe dejar una hora de trabajo para moverse 10 kilómetros en transporte público. Llegar a cualquier distrito del primer cordón de la ciudad de San Rafael, por ejemplo Cuadro Benegas, ilustre distrito por ser del que es oriunda la vicegobernadora Hebe Casado, cuesta $5.000 ida y vuelta. No son más de 12 kilómetros por tramo.

Un habitante de El Sosneado, a 90 kilómetros del km 0 de la ciudad de San Rafael, deberá pagar $23.200 ida y vuelta por si tiene que hacer un trámite en el centro. Ese monto significa un día de trabajo de un asalariado de menos de $700.000.

La ausencia de Estado en cuestiones como subsidios al transporte público es un gravísimo problema que afecta directamente a trabajadores lisos y llanos que ganan lo justo y necesario para comprar una canasta de alimentos. No es joda.

Los que más ganan pagan menos

En la Ciudad de Buenos Aires, con motosierra mileísta y macrista incluida, el subte cuesta $900 y el colectivo no llega a $600. O sea, transportarse la misma distancia en Mendoza cuesta 4 veces más que en la ciudad capital del país.

Eso es gracias a los fundamentales subsidios al transporte pensados para alivianarle la carga al trabajador y no dejar que el transporte le chupe su salario.

Cornejo prefiere alivianarle la carga a la Nación con obras como la de la Ruta 7, lo cual también formaría parte del acuerdo por el armado de listas. Todo mezcludo.

Dos provincias

En el Sur de la provincia no hay Uber ni Cabify como sí hay en el Norte, como si fuesen dos provincias, literal. La movilidad de las personas de distritos es un problema en toda Mendoza y el trabajador la tiene que poner sin chistar.

Salgo a la defensa de un universo del cual no formo parte -el trabajador que usa transporte público a diario- pero no sólo que "nadie se salva solo”, como reza la frase eternautista de moda, sino que los atropellos sobre los derechos básicos de las personas deben hacer algún ruido.

Es más, creo que muchos de los damnificados por esos abusivos precios del transporte público de pasajeros en Mendoza, apoyan al león, y no a León XIV, sino a Javier I. Pero los banco igual.