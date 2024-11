Cornejo reveló que Mendoza otorgará nuevos permisos para taxis después de 14 años

tAXIS.JPG El Gobierno de Mendoza busca ampliar la plaza de taxis: hoy hay 1.500.

“Estamos trabajando en el proceso para lanzarlo cuanto antes”, dijo el funcionario estimando como posible que antes de fin de año se abra el concurso.

Nuevos y mejores taxis

El parque automotor en Mendoza está envejecido y los taxis no escapan a esa premisa. En general, los autos que ofrecen servicio de Uber o Cabify están en mejores condiciones y lo que se busca desde el Gobierno es equilibrar la balanza.

Es decir que, más allá de que se incorporen licencias para taxis nuevos, la intención es que comience cierta renovación y/o mejora de los 1.500 que ya circulan por toda la provincia.

“Por las diferentes crisis, el costo de los vehículos, la demora en la entrega de unidades nuevas y la dificultad para el financiamiento los propietarios de taxis no pudieron renovar sus autos, pero hoy hay otras condiciones de crédito”, interpretó Borrego, confiando en que es posible poner en marcha este proceso.

Por ahora, esa renovación no es más que una intención del Gobierno y aún se está trabajando en cómo impulsarla, aunque en principio no habría créditos con tasas especiales para el recambio.

Taxis y apps en Mendoza

Fue el gobernador el que adelantó que se vendrían cambios en el sistema de taxis en Mendoza. Durante su discurso de apertura del Foro Anual Valos que se desarrolló este miércoles en la provincia, Cornejo destacó el sistema de transporte -cuestionado por estos días por la muerte de un chofer de micro en un accidente que aún se está investigando-.

Uber llega a los taxis en Mendoza.jpg Uber desembarcó en San Rafael con varios servicios y la posibilidad de dar trabajo a los taxistas

Y a modo de ejemplo sobre cómo se puede gobernar pensando en el interés general y no solo en el particular, repasó que en Mendoza funcionan legalmente las empresas Uber y Cabify, siendo que en casi todas las ciudades argentinas es clandestino: “Todas esas cosas se hicieron pensando en el interés general del servicio público y no en el interés particular”.

Borrego aportó además que muchos taxistas hoy también prestan servicio en la aplicación y que está permitido hacerlo, según la conveniencia del propietario.