Cornejo pagó $120 millones en testeos y reactivos para el VIH porque Milei los recortó

VIH SIDA.jpg Entre los fondos que recortó Javier Milei y que dejó de enviar a Mendoza figuran los destinados a los reactivos de VIH.

"La provincia está respondiendo con fondos propios lo que no envía Nación. Esperamos realmente que se normalice en el plazo más breve posible. La promesa está, pero no se sabe cuando se dará, tampoco se sabe si volverían como al mismo estado anterior. Nos han dicho que sí, pero a nosotros hasta que no lo veamos realmente con los envíos, no vamos a tener esa certeza", marcó.

Las promesas a las que alude Bittar aseguran que la Nación se pondría al día con esos envíos en unos meses, por lo que en esa área de Salud ya descartan que el Gobierno provincial deberá costear la próxima compra de esos insumos para hacer cargas virales y preservativos para los programas de Salud Sexual y Reproductiva como para el programa de VIH.

Sólo en preservativos, la provincia ya debió comprar unos 500.000 para cubrir la demanda provincial.

Por el momento lo único que continuó garantizando y enviando la Nación son los medicamentos antirretrovirales para los tratamientos de VIH - SIDA.

Cornejo tiene previsto invertir $30 millones en insumos para prevenir el VIH

Mendoza 30 de Noviembre de 2018, Hospital Coni. El subsecretario de salud, Óscar Sagas, participa de la campaña «Elegí Saber» sobre detección VIH en la puerta del hospital Coni. En el hospital Coni se realizan los testeos de VIH gratuitos. Para sostener esos programas el Gobierno provincial debió invertir unos $120 millones porque la Nación no envió durante 9 meses los fondos.

"Vamos a iniciar una nueva compra con un refuerzo presupuestario que hemos pedido al ministerio y que teóricamente tiene que ingresar esta semana o a más tardar la próxima para comprar test rápidos, que es un insumo básico para poder hacer los testeos en 15 minutos de las personas que consultan y que Nación no envía desde hace varios meses. Esa compra va a representar aproximadamente unos $30 millones más", estimó el experimentado especialista.

Y proyecto: "Desde Nación nos dicen que las licitaciones están iniciadas y en curso. Lo que no nos pueden dar es una certeza de fechas con respecto a cuándo van a normalizarse las entregas. Aproximadamente nos han dicho que puede ser en junio de este año".

Un recorte de Trump podría hacer resurgir el VIH

La confirmación de que el Gobierno de Javier Milei dejó de mandar a Mendoza los insumos para prevenir el VIH, se dio luego de que se conociera la noticia de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump decidió recortar unos 30 millones de dólares que su país aportaba a ONUSIDA, que es el órgano de Naciones Unidas dedicado a la prevención y el tratamiento de asistencia del VIH en el mundo.

Según evaluó Bittar, ese retiro de fondos puede tener una fuerte incidencia en un rebrote de contagios principalmente en países de África.

"Va a afectar fundamentalmente a los países africanos más pobres, que están en el sur y en el este de la África y a algunos, del sudeste asiático. Son países que tienen bajos recursos y reciben de ONUSIDA aportes económicos en dólares que les permiten comprar medicación antirretroviral. Con esa medicación antirretroviral las personas tratadas no solo ganan en salud y en calidad de vida, sino que además dejan de transmitir la infección", puntualizó el médico mendocino.

Según su valoración y apoyándose en lo que sostiene la ONUSIDA ese recorte de aportes de Estados Unidos "va a traer como consecuencia un crecimiento de la epidemia en esos países que estaban desbordados en número de casos, pero que podían por lo menos paliar la situación y frenar el crecimiento a través de estos aportes internacionales".

Sin embargo, Bittar se encargó de resaltar que ese recorte dispuesto por Donald Trump no impactaría en la Argentina, porque nuestro país no recibe aporte de ONUSIDA para costear los programas preventivos.